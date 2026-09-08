Fiestas Patrias 2026: proyectan 1.850.000 viajes dentro de Chile

Las próximas Fiestas Patrias generarían alrededor de 1.850.000 viajes con pernoctación dentro de Chile, según una proyección de la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur). El feriado, que este año se extenderá entre el viernes 18 y el domingo 20 de septiembre, favorecería principalmente los viajes de corta y mediana distancia.

Región Metropolitana concentraría casi la mitad de los viajes

De acuerdo con las estimaciones de Fedetur, la Región Metropolitana será el principal punto de origen de los desplazamientos, concentrando cerca del 49,5% de los viajes durante las celebraciones.

Más atrás aparecen la Región del Biobío, con un 9,7%, y Valparaíso, con un 6,8%. Entre las comunas desde donde se proyecta una mayor cantidad de viajes se encuentran Puente Alto, Maipú y Las Condes.

El calendario de este año también marcaría una diferencia respecto de 2025, cuando las condiciones permitieron contar con un período festivo más extenso. En esta ocasión, el descanso se concentrará entre el viernes 18 y el domingo 20 de septiembre.

Por ello, Fedetur estima que buena parte de los viajeros optará por estadías de tres a cuatro días, privilegiando destinos ubicados a menos de 400 kilómetros de sus lugares de origen.

Valparaíso lideraría las preferencias como destino

En cuanto a las regiones receptoras, Valparaíso concentraría cerca del 24% de las llegadas, seguida por O’Higgins, con un 11,5%, y la Región Metropolitana, con un 10,8%.

La cercanía con Santiago aparece como uno de los factores que favorecerían a Valparaíso durante este período, junto con su oferta costera, gastronómica y de alojamiento.

Entre las comunas que registrarían mayor movimiento se encuentran Viña del Mar, El Tabo, Algarrobo, Pichilemu y Coquimbo.

La menor duración del feriado también tendría efectos sobre la forma en que se realizarán los desplazamientos. Según la proyección, el automóvil particular y los buses tendrían un mayor protagonismo para viajes de corta y mediana distancia.

Viajes en avión comenzarían antes de las Fiestas Patrias

El comportamiento sería diferente entre quienes se desplacen por vía aérea. De acuerdo con el informe elaborado por la gerencia de estudios de Fedetur a partir de información de Amadeus, quienes viajen en avión tenderían a extender su período fuera del hogar, adelantando sus salidas hasta casi una semana antes del feriado.

Las principales salidas aéreas se concentrarían el domingo 13 y lunes 14 de septiembre, mientras que los mayores retornos se registrarían el domingo 20 y lunes 21 de septiembre.

Para todo septiembre, la capacidad aérea nacional alcanzaría aproximadamente 1,7 millones de asientos, lo que representa un aumento de 0,9% respecto de septiembre de 2025.

El incremento de la oferta sería especialmente visible en las fechas próximas al feriado. Para el domingo 20 de septiembre, en particular, se proyecta un aumento cercano al 30,2% frente a la misma fecha del año anterior.

Por zonas, la capacidad aérea del norte crecería un 3,58%. En tanto, el sur y la zona austral registrarían disminuciones en su capacidad mensual, aunque algunos destinos de la zona centro-sur y la Patagonia presentarían aumentos puntuales durante el fin de semana de Fiestas Patrias, asociados a viajes turísticos y escapadas breves.

Fedetur espera un impulso para las economías regionales

Para la presidenta ejecutiva de Fedetur, Mónica Zalaquett, la cantidad de desplazamientos proyectada muestra el peso que mantiene esta celebración para el turismo nacional, incluso considerando que este año el período festivo será más corto.

“La proyección de 1.850.000 viajes demuestra que, pese a contar con un feriado más acotado, las Fiestas Patrias mantienen una gran capacidad para movilizar al turismo interno. Esperamos una fuerte preferencia por destinos cercanos y de mediana distancia, lo que permitirá dinamizar la actividad de alojamientos, restaurantes, operadores turísticos, transportistas, comercios y emprendedores en distintas regiones del país”, señala.

La dirigenta también destacó el impacto que este movimiento puede tener sobre el empleo y la actividad regional, considerando que septiembre antecede al período de mayor actividad turística.

Con esta proyección, las Fiestas Patrias se perfilan nuevamente como uno de los principales períodos de movilidad turística dentro de Chile, aunque con un patrón marcado por viajes más breves y destinos relativamente cercanos al lugar de origen.