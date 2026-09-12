Desierto Florido 2026: proyectan hasta 15 mil km² de floración y un peak durante octubre

El Desierto Florido ya comenzó a manifestarse en algunos sectores de la Región de Atacama, pero su mayor expresión todavía está por venir. Las proyecciones oficiales para esta primavera apuntan a una temporada especialmente extensa, con floraciones que podrían abarcar buena parte de la región y mantenerse, si las condiciones ambientales acompañan, hasta fines de diciembre.

De acuerdo con antecedentes técnicos de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) difundidos por Sernatur, el fenómeno podría alcanzar una superficie de hasta 15.000 kilómetros cuadrados, una extensión similar a la de la Región Metropolitana. El organismo además ha constatado la activación de germoplasma en el 100% del territorio considerado en su evaluación, una señal de que las semillas, bulbos y otras estructuras vegetales que permanecían en latencia comenzaron a responder a la humedad acumulada durante el invierno.

La proyección tiene su origen en las precipitaciones excepcionales de este invierno. La Dirección Meteorológica de Chile calificó el sistema que afectó al país entre el 14 y el 21 de julio como uno de los episodios de lluvia más importantes registrados durante un mes de julio en las últimas décadas. Tres sistemas frontales consecutivos, reforzados por un río atmosférico, dejaron récords de precipitaciones en distintas estaciones, entre ellas las ubicadas en Atacama.

En la provincia del Huasco los acumulados fueron particularmente altos. Registros recopilados desde estaciones de la DGA, INIA, CEAZA y Agrometeorología dieron cuenta de 177,2 milímetros en Vallenar, 166,6 milímetros en Huasco Bajo y 146,2 milímetros en Freirina durante el episodio de julio. Copiapó, en tanto, alcanzó poco más de 20 milímetros. En una región donde el fenómeno requiere lluvias inusuales para activar el banco de semillas presente bajo el suelo, esos registros modificaron las perspectivas para esta primavera.

Cuándo será el mejor momento para verlo

Las primeras floraciones comenzaron a observarse durante agosto y, según Sernatur, durante la primera quincena de septiembre el fenómeno debería adquirir una mayor notoriedad. La mayor diversidad y densidad se proyecta entre fines de septiembre y mediados de octubre, aunque la fecha exacta cambiará de un lugar a otro dependiendo de la temperatura, la exposición al sol y la humedad que aporte la camanchaca. Si esas variables permanecen favorables, algunas floraciones podrían mantenerse incluso hasta fines de diciembre.

Las autoridades regionales estiman que el fenómeno podrá apreciarse en un amplio corredor de Atacama. Entre los lugares identificados aparecen la costa de Freirina y Huasco, el Parque Nacional Llanos de Challe, el Parque Nacional Desierto Florido y el sector de Travesía, en Copiapó. El Gobierno Regional ha anunciado cinco puntos de información y educación en zonas donde se espera una presencia importante de flores. La proyección más amplia sitúa el fenómeno desde sectores cercanos a Pampa Caracoles, por el norte, hasta la costa de Freirina, por el sur.

La magnitud definitiva, sin embargo, todavía no puede darse por asegurada. Conaf advierte que el Desierto Florido no depende únicamente de cuánto llueve: también influyen la capacidad del suelo para conservar la humedad, las temperaturas y la radiación solar. Por eso, los 15 mil kilómetros cuadrados corresponden a una proyección máxima, no a una superficie que necesariamente estará cubierta de flores de manera simultánea.

Más de 200 especies podrían aparecer

La expectativa tampoco está puesta únicamente en la extensión. Pablo Quilodrán, director ejecutivo de la Corporación Regional de Paleontología e Historia Natural de Atacama, señaló que esta temporada podrían surgir más de 200 especies vegetales distintas, acompañadas por insectos y vertebrados que forman parte del ecosistema asociado a la floración.

Entre las especies características del fenómeno aparecen las patas de guanaco, suspiros y añañucas. En el Parque Nacional Llanos de Challe, uno de los principales sitios de observación, Conaf registra más de 220 especies de flora, 206 de ellas nativas de Chile. El área también protege especies amenazadas como la garra de león.

Las condiciones han llevado a las autoridades a hablar de una temporada que podría ubicarse entre las más importantes de las últimas décadas, aunque las comparaciones con episodios excepcionales como el de 1997 deberán esperar hasta que avance la primavera. Por ahora, la evidencia disponible permite afirmar que 2026 tendrá Desierto Florido, que será extenso y que octubre aparece como el mejor mes para observar su máxima expresión.

Para quienes viajen a la zona, la recomendación oficial es utilizar solo caminos y senderos habilitados, no ingresar con vehículos a los sectores de floración, no cortar flores ni recolectar semillas o bulbos, evitar pisar las plantas y revisar previamente el estado de los accesos, varios de los cuales resultaron afectados por las lluvias de invierno.