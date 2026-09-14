Turismo estacional: la primavera invitan a descubrir destinos en su mejor versión

Existe una tendencia bien marcada de viajar a destinos exclusivamente durante una temporada determinada para apreciar fenómenos naturales en su máxima expresión. Y la primavera es la época más elegida para realizar este tipo de viajes impulsados por su gran poder de transformación de los paisajes.

En este contexto, la plataforma Civitatis seleccionó los mejores enclaves del Cono Sur que en esta época cambian de colores, recuperan su actividad y ofrecen escenografías que no se pueden disfrutar de la misma manera durante el resto del año.

Además, la compañía propone acompañar estos fenómenos naturales a través de actividades que permitan, no solo contemplarlos, sino también conocer sus territorios, cultura y gastronomía, entre otras propuestas turísticas.

“Estas vivencias, que tienen fecha de vencimiento y la condición de llegar en el momento justo para encontrarlas, es una tendencia que adquiere cada vez más impulso entre nuestra comunidad de viajeros, para quienes los destinos se eligen en función de su calendario natural”, expresó Nicolás Posse, Regional Business Development South America de Civitatis.

Campos de tulipanes con la Cordillera de los Andes como telón de fondo, un desierto que después de las lluvias se convierte temporalmente en un jardín, árboles que cubren de flores las calles de una capital y/o viñedos que comienzan un nuevo ciclo, son algunos de los acontecimientos que muestran una tendencia que va más allá de la primavera: el turismo estacional, una forma de viajar en la que el momento elegido puede ser tan importante como el destino.

Argentina: tulipanes, viñedos y colores patagónicos

¿Dónde ver tulipanes en Argentina?

Cada primavera, Trevelin, en Chubut, se convierte en uno de los escenarios naturales más llamativos de la Patagonia. El Campo de Tulipanes ofrece durante unas pocas semanas un paisaje de hileras de flores de múltiples colores con las montañas de la Cordillera de los Andes como telón de fondo. Para 2026, la temporada está prevista entre octubre y comienzos de noviembre, con el momento de mayor esplendor habitualmente concentrado durante la segunda mitad de octubre. Aunque también, esta temporada ofrece otras floraciones en el destino, como narcisos, lavandas y peonías, que aparecen en diferentes momentos de la estación. La visita al Campo de Tulipanes es la actividad central, y puede complementarse con excursiones por el Parque Nacional Los Alerces, las cascadas del Nant y Fall y/o el Area Natural Piedra Parada.

¿Qué hacer en Mendoza durante la primavera?

El mes de septiembre también transforma los paisajes vitivinícolas de Mendoza. Después del invierno, los viñedos comienzan un nuevo ciclo y el paisaje recupera progresivamente su verdor y sus tonalidades. Para el viajero, es una oportunidad de combinar naturaleza y enoturismo mediante visitas a las bodegas, degustaciones, recorridos por viñedos y experiencias gastronómicas con la imponente vista de la Cordillera de los Andes.

¿Cómo cambia Bariloche cuando llega la primavera?

En destinos como Bariloche, la transición entre invierno y primavera modifica el paisaje y amplía las posibilidades de actividades al aire libre. Las navegaciones por el lago Nahuel Huapi, el tour por el Circuito Chico, excursiones hacia el Cerro Tronador y los trekkings por senderos paradisíacos permiten descubrir una región diferente a la que está cubierta de nieve, además de conocer la flora característica y observar el despertar de la vegetación. En esta época del año, los bosques, jardines y montañas comienzan a llenarse de colores con la aparición de distintas especies y plantas nativas y las flores ornamentales invaden la ciudad, aportando una dimensión diferente a la postal clásica del lugar.

Uruguay: jardines, viñedos y la costa antes del verano

¿Qué hacer en Montevideo durante la primavera?

Con la llegada de septiembre, Montevideo recupera plenamente su vida al aire libre. Parques, jardines, plazas y la rambla se convierten en escenarios ideales para recorrer la ciudad caminando o en bicicleta. En este contexto, los recorridos guiados permiten combinar espacios verdes con barrios históricos, arquitectura, gastronomía y cultura local. Entre las experiencias más recomendadas para realizar estos meses del año se destacan los free tours, tours en bicicleta, recorridos históricos y experiencias gastronómicas.

¿Dónde hacer enoturismo en Uruguay?

La primavera es también una buena época para descubrir los viñedos uruguayos. Las excursiones a bodegas permiten conocer el paisaje rural, descubrir variedades locales y combinar degustaciones con gastronomía. Para quienes viajan desde Montevideo, las experiencias de enoturismo permiten realizar una escapada de pocas horas o de un día completo para visitar las vides de Canelones o Colonia de Sacramento, entre otros.

¿Qué hacer en Punta del Este antes del verano?

La primavera marca el comienzo de una transición en la costa uruguaya. Punta del Este comienza a recuperar actividad, pero todavía conserva una atmósfera más tranquila que durante los meses de temporada alta. Además de recorrer sus playas, el viajero puede descubrir propuestas culturales, gastronómicas y excursiones por los alrededores como recorridos panorámicos, paseos por la costa, bicicleteadas y experiencias gastronómicas como el tour de vinos y quesos.

Paraguay: lapachos, naturaleza y escapadas al aire libre

¿Dónde ver lapachos en flor en Paraguay?

El lapacho es uno de los grandes protagonistas de la primavera paraguaya. Durante el final del invierno y comienzo de la primavera, los lapachos rosados y amarillos pueden transformar calles, plazas, parques y avenidas. En Asunción, recorrer la ciudad durante este período permite combinar el paisaje floral con arquitectura, historia y gastronomía.

¿Qué experiencias de naturaleza hay en Paraguay?

La primavera también invita a descubrir los espacios naturales del país. Caminatas, excursiones y actividades al aire libre permiten conocer paisajes que adquieren especial atractivo cuando las temperaturas comienzan a ser más agradables. Para los viajeros regionales, desde Asunción se pueden realizar escapadas cortas y combinar naturaleza, cultura y gastronomía. Entre las experiencias recomendadas para disfrutar en estos meses se destacan los city tours, la visita al Jardín Botánico y/o la excursión al Reposo del Yhaguy.

Chile: un desierto que florece y una cordillera que despierta

¿Cuándo se puede ver el Desierto Florido en Chile?

Uno de los fenómenos naturales más sorprendentes del Cono Sur ocurre en el Desierto de Atacama, el cual aparece después de determinadas precipitaciones, cuando sectores de uno de los lugares más áridos del planeta se cubren temporalmente de flores. El suceso no tiene una fecha fija: depende de las lluvias y las condiciones climáticas de cada temporada. Durante 2026, la floración comenzó a manifestarse hacia el final del invierno y se espera que diferentes zonas de Atacama presenten floraciones durante septiembre y octubre.

En esta área, las excursiones de naturaleza permiten recorrer los sitios habilitados para observar la flora, fotografiar el paisaje y conocer las particularidades de este fenómeno natural, pero es importante recordar que se trata de un espectáculo variable: su localización, intensidad y duración pueden variar cada año.

Entre las experiencias que permiten complementar este evento, se destacan la observación de estrellas en el desierto de Atacama; la excursión a la laguna Cejar, Tebenquiche y los Ojos del Salar y/o el tour al Valle de la Luna.

¿Qué hacer en el Valle de Casablanca en primavera?

La primavera también encuentra a los viñedos del Valle de Casablanca iniciando un nuevo ciclo. A poca distancia de Santiago, las excursiones de enoturismo permiten visitar bodegas, recorrer viñedos y participar de degustaciones de vinos chilenos. La experiencia combina paisaje, gastronomía y cultura y puede realizarse como escapada de un día desde la capital chilena. Entre las actividades recomendadas para hacer en el lugar se destacan los tours orgnizados por las bodegas, degustaciones, recorridos por viñedos y experiencias gastronómicas, entre otras.

¿Qué hacer en los Andes chilenos durante la primavera?

La transición entre invierno y primavera ofrece una perspectiva diferente de la cordillera. Los paisajes de los alrededores de Santiago de Chile comienzan a cambiar a medida que disminuye la nieve y aumentan las posibilidades de realizar actividades al aire libre. Entre ellas, vale la pena aprovechar esta época del año para realizar el paseo al Cajón del Maipo; la excursión a la Laguna del Inca y la Viña Sánchez de Loria; o una bajada exclusiva de rafting en el río Maipo.

Desde Civitatis recomiendan, antes de organizar una escapada de primavera, consultar siempre las fechas previstas de cada fenómeno, ya que la naturaleza no responde a calendarios exactos y las condiciones climáticas pueden modificar las fechas de floración, deshielo o aparición de determinadas especies.