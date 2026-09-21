El mapa de las playas soñadas: 9 destinos de arena blanca entre los mejores del mundo

El Día Mundial de las Playas se conmemora cada 19 de septiembre y pone el foco en algunos de los paisajes costeros más reconocidos del planeta. Este año, nueve playas de arena blanca fueron incluidas entre las mejores del mundo por un ranking elaborado a partir de los votos de más de 1.000 especialistas en viajes.

La selección reúne destinos de Asia, Europa, Oceanía, África y el Caribe, con paisajes que van desde pequeñas islas conectadas por bancos de arena hasta bahías de aguas poco profundas y zonas rodeadas de arrecifes de coral.

Entalula Beach, Filipinas

El primer lugar de la clasificación corresponde a Entalula Beach, ubicada en el archipiélago de Palawan, en Filipinas.

La playa está rodeada por formaciones de piedra caliza y aguas transparentes, características del entorno de El Nido. El acceso suele hacerse en embarcaciones desde esta localidad, por lo que las condiciones del mar y la regulación de las excursiones pueden influir en la visita.

Su posición en el ranking destaca el protagonismo de los paisajes insulares del sudeste asiático dentro de la selección de este año.

Fteri Beach, Grecia

En el segundo lugar aparece Fteri Beach, en la isla de Cefalonia, Grecia.

El paisaje está marcado por acantilados de caliza y una costa formada por arena y guijarros claros. A diferencia de otras playas de la isla, su acceso es menos directo y puede requerir una caminata o un traslado por mar.

En sectores aislados los servicios pueden ser limitados, por lo que la información entregada recomienda revisar previamente las alternativas de acceso y llevar agua suficiente.

Wharton Beach, Australia

La tercera posición es para Wharton Beach, ubicada cerca de Esperance, en Australia Occidental.

Su litoral combina arena blanca y aguas de tonos turquesa frente al mar abierto. La zona también ofrece la posibilidad de observar delfines desde la costa.

Las condiciones del oleaje pueden cambiar rápidamente en el litoral australiano. Por ello, los visitantes deben atender las indicaciones de seguridad locales y utilizar únicamente las áreas adecuadas para bañarse.

Nosy Iranja, Madagascar

En el cuarto puesto se encuentra Nosy Iranja, un conjunto de dos islotes frente a la costa noroeste de Madagascar.

Su principal particularidad es una barra de arena de aproximadamente 2 kilómetros que conecta ambas islas durante la marea baja y queda cubierta cuando sube la marea.

Por esta razón, las tablas de mareas son especialmente relevantes para quienes visitan el lugar. El entorno concentra especies y hábitats sensibles, por lo que el tránsito debe mantenerse en los sectores habilitados.

East Beach, Fiyi

La quinta posición corresponde a East Beach, ubicada en Vomo Island, parte de Fiyi, país formado por más de 300 islas en el Pacífico Sur.

La playa destaca por sus aguas calmas y la presencia cercana de fondos coralinos, características que favorecen la práctica de esnórquel.

Entre las recomendaciones para reducir el impacto sobre el ecosistema están utilizar protector solar que no dañe los arrecifes, mantener distancia de corales y peces y no extraer elementos del fondo marino.

Shoal Bay East, Anguila

Shoal Bay East, en Anguila, ocupa el sexto lugar del ranking. El territorio británico de ultramar se encuentra en el Caribe oriental.

La playa fue destacada por su amplia franja de arena y el color de sus aguas. Su mayor accesibilidad respecto de otros destinos de la clasificación también pone atención sobre el manejo de residuos y la protección de las dunas.

Los visitantes deben utilizar los accesos establecidos para evitar afectar la vegetación costera.

Dhigurah, Maldivas

El séptimo lugar corresponde a Dhigurah, en las Maldivas.

A diferencia de los complejos turísticos ubicados en islas privadas, Dhigurah es una isla habitada, con vida comunitaria y una extensa playa que ocupa buena parte de su territorio.

El destino también es conocido por las excursiones marítimas para observar fauna, entre ellas tiburones ballena durante determinadas temporadas.

La observación responsable implica mantener distancia de los animales, no alimentarlos y seguir las reglas de conservación establecidas por los operadores.

Playa Balandra, México

En el octavo puesto se encuentra Playa Balandra, cerca de La Paz, en Baja California Sur, México.

La bahía se caracteriza por sus aguas poco profundas y los cerros áridos que rodean la costa. Debido a la presión sobre el ecosistema, el área ha aplicado controles de capacidad y horarios durante distintos períodos.

Por eso, antes de visitar el lugar es necesario consultar las disposiciones vigentes y respetar los cupos establecidos para contribuir a la protección del paisaje costero.

Koh Rong, Camboya

El noveno lugar de la selección es para Koh Rong, una isla de Camboya ubicada frente a Sihanoukville.

Sus playas de arena clara y aguas cálidas la incorporaron entre los destinos destacados de Asia en la clasificación.

La isla presenta sectores con distintos niveles de infraestructura, desde áreas más desarrolladas hasta otras de carácter más apartado. Reducir el consumo de plásticos de un solo uso, seguir las normas locales y optar por alojamientos y traslados que gestionen adecuadamente los residuos son algunas de las prácticas señaladas para disminuir el impacto sobre el litoral.

El desafío de conservar los destinos más visitados

Más allá de su atractivo turístico, la selección también pone en evidencia la fragilidad de estos ecosistemas costeros. Playas, arrecifes, dunas, especies marinas y otros hábitats pueden verse afectados por la presión turística, los residuos y el cambio climático.

El ranking The World’s 50 Best Beaches 2026 fue elaborado a partir de los votos de más de 1.000 especialistas en viajes y reúne destinos de distintos continentes. En común, las nueve playas seleccionadas combinan paisajes de arena clara con ecosistemas y características naturales que requieren medidas de protección para mantener sus condiciones.