Planificar un viaje puede comenzar mucho antes de comprar un pasaje. Elegir un destino, comparar precios, encontrar alojamiento, calcular distancias y decidir qué hacer son parte de un proceso que puede acumular información en distintas plataformas.

En ese escenario, las herramientas digitales buscan concentrar parte de esas tareas y facilitar la organización previa al viaje. Algunas permiten comparar alternativas, mientras otras ayudan a explorar un destino o construir un itinerario según las preferencias de cada viajero.

Del destino al itinerario: cómo usar las herramientas digitales

Una de las alternativas incorporadas recientemente es el Modo IA del Buscador, que permite formular una necesidad de viaje utilizando lenguaje natural.

En lugar de realizar búsquedas independientes para vuelos, hoteles, actividades y destinos, una persona puede plantear en una conversación aspectos como el presupuesto, las fechas disponibles o sus intereses. El Modo IA puede combinar información actualizada para comparar vuelos y hoteles, consultar recomendaciones disponibles en la Web y ayudar a construir un itinerario.

También incorpora funciones relacionadas con la búsqueda de vuelos. Desde agosto, permite seguir precios directamente durante la conversación, recibir alertas ante cambios y consultar alternativas utilizando puntos o millas de determinados programas. El seguimiento de precios está disponible en más de 180 países y territorios.

Google Vuelos: comparar opciones y seguir precios

Para quienes ya tienen definido un destino o una ruta, Google Vuelos permite comparar alternativas de viaje, revisar fechas y realizar seguimiento de precios.

Esta herramienta puede ser útil durante una de las primeras etapas de la planificación: determinar cuándo viajar y qué alternativas existen para llegar al destino.

El seguimiento de precios también permite recibir alertas cuando se produzcan cambios, facilitando el monitoreo de las opciones antes de concretar una reserva.

Ofertas de vuelos: buscar sin tener un destino definido

No todos los viajes comienzan con una ciudad específica en mente. Para esos casos, Ofertas de vuelos permite realizar búsquedas más abiertas a partir de las características del viaje que se quiere realizar. Por ejemplo, se puede describir una idea como una semana de verano, con buena gastronomía y vuelos directos, y recibir alternativas que respondan a esas condiciones.

La herramienta está disponible en América Latina y utiliza información en tiempo real de Google Vuelos.

Google Maps: conocer el destino antes de llegar

Una vez elegido el destino, la planificación continúa en el territorio. Google Maps permite explorar barrios y puntos de interés, calcular distancias, revisar horarios y encontrar restaurantes, atracciones y otros lugares cercanos.

También puede utilizarse para organizar los desplazamientos durante el viaje, desde las rutas hasta los tiempos estimados de llegada.

Las funciones de navegación con Gemini incorporan además información contextual mientras una persona camina o anda en bicicleta, incluyendo lugares recomendados cerca de su recorrido.

Google Hoteles: comparar opciones de alojamiento

El alojamiento es otra de las decisiones que deben resolverse antes de viajar. Google Hoteles permite comparar alternativas y revisar información relevante antes de reservar.

Esta herramienta se integra dentro del proceso de planificación junto con las búsquedas de vuelos y la exploración del destino, permitiendo reunir información sobre distintas partes del viaje.

Gemini para organizar la información

Otra herramienta disponible es Gemini, que puede utilizarse para organizar información de viaje y crear itinerarios personalizados a partir de información de servicios como Maps, Vuelos y Hoteles.

La idea es que parte de la información que normalmente se encuentra dispersa pueda organizarse de acuerdo con las características específicas de cada viaje.

El interés por planificar viajes con IA

La incorporación de inteligencia artificial a estas herramientas coincide con un cambio en la manera en que los viajeros buscan información.

Según datos compartidos por Google en 2026, el interés de búsqueda por conceptos como “asistente de viajes con IA” y “conserje de IA” creció 350% durante el último año. También aumentaron las búsquedas relacionadas con reservas de vuelos mediante inteligencia artificial.

El mismo contexto incluye tendencias como los viajes en solitario y el slow travel, asociados a viajeros que buscan experiencias más ajustadas a sus intereses y ritmos.

Así, las herramientas digitales pueden cumplir un papel que va más allá de encontrar un pasaje o alojamiento. Permiten formular preguntas, comparar posibilidades y ordenar información antes de tomar una decisión.

Las herramientas a considerar antes de viajar

Modo IA en el Buscador: para explorar destinos, comparar alternativas, buscar información y crear itinerarios mediante una conversación.

para explorar destinos, comparar alternativas, buscar información y crear itinerarios mediante una conversación. Google Vuelos: para comparar vuelos, revisar fechas y hacer seguimiento de precios.

para comparar vuelos, revisar fechas y hacer seguimiento de precios. Ofertas de vuelos: para descubrir alternativas a partir de preferencias abiertas y flexibles.

para descubrir alternativas a partir de preferencias abiertas y flexibles. Google Maps: para explorar destinos, calcular rutas, descubrir lugares y organizar desplazamientos.

para explorar destinos, calcular rutas, descubrir lugares y organizar desplazamientos. Google Hoteles: para comparar opciones de alojamiento y revisar información antes de reservar.

para comparar opciones de alojamiento y revisar información antes de reservar. Gemini: para organizar información de viaje y crear itinerarios personalizados utilizando información de Maps, Vuelos y Hoteles.

En definitiva, la tecnología puede ayudar a ordenar las distintas decisiones que implica organizar un viaje. La elección final, sin embargo, continúa dependiendo de las preferencias, necesidades y experiencia que cada viajero quiera construir.