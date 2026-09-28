Practicar rafting, trekking, montañismo, canyoning, buceo, canopy o bungee en Chile supone asumir ciertos riesgos, pero no significa renunciar a condiciones básicas de seguridad. Antes de reservar una excursión o entregar dinero a un operador, existen antecedentes que cualquier persona puede verificar: si la empresa está registrada en Sernatur, quién será el guía, qué experiencia tiene, qué equipamiento se utilizará, qué protocolo existe frente a una emergencia y qué cobertura tendrá el pasajero en caso de accidente.

La pregunta no es menor. El 26 de agosto de 2026, un estudiante de 34 años de la Universidad de La Frontera murió durante una actividad académica de rafting en el río Liucura, en Pucón. Otros tres alumnos resultaron lesionados y la universidad abrió un sumario y una auditoría para revisar los protocolos aplicados. La Fiscalía también inició diligencias para determinar las circunstancias del accidente y eventuales responsabilidades.

Dos años antes, en febrero de 2024, Diego Albornoz Coronado, de 23 años, murió mientras realizaba bungee en el Cajón del Maipo. Su caso terminó impulsando una iniciativa legal destinada a reforzar los controles sobre los servicios de turismo aventura. Según los antecedentes expuestos durante la tramitación legislativa, el proyecto busca precisamente corregir una debilidad del sistema actual: un prestador puede inscribirse y comenzar a funcionar antes de que exista una verificación en terreno de todos sus estándares de seguridad.

¿Cómo saber si una empresa de turismo aventura está autorizada en Chile?

La primera comprobación es sencilla: los prestadores de turismo aventura deben estar inscritos en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos de Sernatur. La obligación está establecida en la Ley 20.423 y Sernatur dispone de un buscador público para comprobar si una empresa se encuentra registrada.

Por eso, antes de contratar rafting, canyoning, trekking, canopy u otra actividad, conviene pedir el nombre legal o número de registro del prestador y comprobarlo directamente en el sistema de Sernatur.

Sin embargo, hay una distinción importante: estar inscrito no equivale actualmente a haber superado una fiscalización previa en terreno. La propia Subsecretaría de Turismo ha advertido que bajo el modelo vigente los prestadores pueden comenzar a operar antes de que se verifique el cumplimiento de los estándares exigidos. El proyecto que actualmente tramita el Congreso busca que esa acreditación sea previa al funcionamiento.

Por eso, revisar el registro debe ser el primer paso, pero no el único.

¿Qué debe exigir un turista antes de hacer rafting, trekking o canyoning?

Sernatur establece una serie de obligaciones que permiten al usuario hacer una revisión básica antes de iniciar la actividad. Entre ellas están recibir una charla de seguridad, disponer de uno o más guías que acompañen o supervisen la excursión y conocer previamente los riesgos asociados.

Además, el prestador debe proporcionar equipos adecuados y en condiciones seguras. El usuario también puede solicitar antecedentes que resultan especialmente relevantes en una emergencia: el plan de manejo de riesgos, el plan de respuesta ante emergencias y la póliza de seguro de accidentes personales.

Antes de comenzar, la empresa debe informar también las restricciones de la actividad, como edad mínima o máxima, condición física requerida, experiencia técnica o antecedentes de salud que puedan representar un riesgo.

La llamada Ficha de Aceptación del Riesgo tampoco debe entenderse como un simple trámite para firmar rápidamente. Su función es informar al participante cuáles son los peligros propios de la actividad antes de que decida realizarla. Para menores de edad debe ser suscrita por su padre, madre o tutor.

¿Qué requisitos debe cumplir un guía de turismo aventura?

El registro del guía también entrega información relevante. De acuerdo con Sernatur, un guía de turismo debe ser mayor de 18 años, acreditar conocimientos o competencias, mantener iniciación de actividades y contar con un curso de primeros auxilios vigente.

Para los guías especializados en turismo aventura, Sernatur exige además un curso vigente de primeros auxilios para zonas remotas de, al menos, 40 horas. Para los guías de turismo en general, el curso debe tener una duración mínima de 22 horas.

Al contratar una expedición de mayor complejidad —por ejemplo, alta montaña, barranquismo, trekking remoto o una actividad acuática— una pregunta útil es quién estará directamente a cargo del grupo y cuáles son sus certificaciones y experiencia específica en ese lugar y actividad.

También resulta pertinente preguntar cuántas personas tendrá cada guía bajo su responsabilidad. Un prestador registrado y un guía capacitado son antecedentes importantes, pero la gestión del riesgo depende también de factores concretos como el tamaño del grupo, las condiciones meteorológicas, el caudal de un río, la dificultad de una ruta y la posibilidad efectiva de activar un rescate.

Las normas de turismo aventura están cambiando en Chile

El debate ocurre mientras Chile está actualizando buena parte de su regulación técnica. Sernatur informó el 25 de septiembre que actualmente existen 25 actividades de turismo aventura normadas y que durante 2026 se actualizaron los requisitos de actividades como alta montaña, canyoning, canopy, escalada, trekking, montaña, parapente, cicloturismo y sandboard, además de incorporarse una norma específica para el salto bungee.

Ahora el proceso se concentra en tres actividades acuáticas. La Subsecretaría de Turismo, Sernatur y el Instituto Nacional de Normalización abrieron hasta el 11 de octubre de 2026 una consulta pública para actualizar las normas de rafting, canotaje y deslizamiento sobre olas, esta última categoría aplicable al surf, bodyboard, kneeboard y otras prácticas similares.

Las normas sometidas a revisión datan de 2006: NCh2991 para rafting, NCh2996 para canotaje y NCh3023 para deslizamiento sobre olas. La importancia del proceso no es únicamente técnica: parte de sus contenidos determinará posteriormente las exigencias de seguridad que deberán cumplir los prestadores.

En paralelo, el Congreso tramita una modificación a la Ley 20.423 para exigir una verificación previa de los estándares de seguridad antes de que una empresa pueda comenzar a operar. El proyecto se encuentra en segundo trámite constitucional y la Comisión de Economía del Senado tiene programado continuar el estudio de sus indicaciones el martes 29 de septiembre.

Qué revisar antes de contratar turismo aventura en Chile

Más allá de la actividad elegida, hay comprobaciones que pueden realizarse antes incluso de llegar al destino:

Buscar al prestador en el registro oficial de Sernatur. Preguntar quién será el guía y qué acreditación y experiencia posee para esa actividad. Consultar por el seguro de accidentes y qué situaciones cubre. Pedir información sobre el plan de emergencia y rescate. Revisar el estado del equipamiento antes de comenzar. Exigir una charla de seguridad y no iniciar la actividad si las instrucciones son insuficientes. Informarse de las restricciones físicas, técnicas y de edad antes de pagar. Preguntar qué ocurre si cambian las condiciones meteorológicas, el caudal, la nieve o cualquier otra variable ambiental que pueda obligar a suspender la salida. Desconfiar de un operador que presione al usuario para continuar pese a condiciones adversas o que evite responder preguntas sobre seguridad.

El precio, las reseñas en redes sociales o la cantidad de seguidores de una empresa pueden servir para comparar servicios, pero no sustituyen las verificaciones de seguridad.

¿Dónde reclamar si una empresa de turismo aventura no cumple?

Si una empresa de turismo aventura no está registrada, no realiza una charla de seguridad, carece de guías, utiliza equipos deficientes o no dispone de los documentos exigidos, el usuario puede presentar un reclamo ante Sernatur.

Para ello es recomendable conservar el nombre del prestador, fecha y lugar de la actividad, fotografías o videos, número de registro y cualquier documento asociado al servicio. Si el problema corresponde a devoluciones de dinero, publicidad engañosa u otros incumplimientos relacionados con derechos del consumidor, Sernatur indica que el reclamo debe dirigirse al Sernac.

La prevención no elimina el riesgo propio de subir una montaña, descender un río o internarse en un cañón. Lo que permite es diferenciar entre el riesgo inherente a la aventura y aquel que puede provenir de una mala planificación, equipamiento defectuoso, personal insuficientemente preparado o protocolos que no existen. Antes de contratar, preguntar y verificar esos antecedentes también forma parte de la experiencia.