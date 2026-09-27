García Ruminot admite error tras derrota migratoria: “No hay voto seguro hasta que está emitido”

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, admitió esta mañana que no esperaba el traspié que sufrió el Gobierno en el Congreso, luego que la Cámara de Diputados rechazara por un voto su propuesta legislativa sobre migración, informó emol.

La reforma constitucional del Ejecutivo buscaba ampliar el plazo de detención para hacer efectiva la expulsión administrativa de extranjeros. La iniciativa obtuvo 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones, quedando a solo un voto de los 89 necesarios para alcanzar el quórum de cuatro séptimos.

Tras ello, múltiples fueron las críticas que recibió su cartera, llevándose principalmente la atención las realizadas por la presidenta de la Cámara baja, Paulina Núñez (RN), quien cuestionó la relación entre el Ejecutivo y el Congreso y solicitó un cambio en las vocerías por parte del Gobierno.

Núñez dijo que hace falta “una cirugía mayor” y que “se nota el déficit político” del gabinete, entre otras cosas.

“Lección”

Esta mañana García Ruminot salió al paso de las críticas por la votación perdida, aseverando que el traspié le deja una “lección” al Gobierno.

“Nos deja una lección, no hay voto seguro hasta que está emitido (…) Error fue que confiamos en todos los que nos dijeron que votaban a favor”, expresó en diálogo con Mesa Central.

“Pasó exactamente que diputados que habían comprometido su voto, que incluso habían votado favorablemente en la Comisión de Constitución de la Cámara, por distintas razones, cuando llegó el momento de votar en la sala, o no estaban o simplemente votaron en contra”, relató.

García Ruminot señaló que “hubo personas que comprometieron sus votos pero que no votaron finalmente y que fue un trabajo además muy acucioso, muy riguroso, muy responsable”.

“Nosotros entramos a la sala absolutamente convencidos de que estaban los votos. Nunca nadie nos advirtió (…) Estábamos absolutamente convencidos de que los votos estaban y que teníamos votos incluso más allá de lo necesario. Entonces, lo que uno lamenta es que tengamos diputados, hubo dos diputados que hablaron a favor del proyecto en la sala y después no votaron a favor. No votaron, se abstuvieron o simplemente no votaron. Que es lo mismo que votar en contra, porque faltaba un voto. Entonces, eso nos deja una lección”, señaló.

“Se dice que la Segpres no hace el trabajo político, el trabajo prelegislativo, que no hablamos con los parlamentarios. (Sin embargo,) 19 parlamentarios de la oposición, entendiendo la importancia del proyecto y el de tener mayor control en nuestras fronteras, votaron a favor”, valoró García Ruminot en el diario La Tercera.

En ese sentido, el ministro cuestionó a parlamentarios como la diputada Pamela Giles (PDG) o Marcos Ilabaca (PS), quienes interpelaron a García Ruminot sobre el destino de los menores de edad extranjeros afectados por la reforma y que votaron a favor de la reforma en la comisión de Constitución y, posteriormente, en contra en la Sala.

“Tengo la relación del Congreso todos los días, no me puedo pelear con nadie, pero es evidente de que a veces se buscan excusas para justificar un voto que no debió haber sido”, lanzó.

En ese sentido, apuntó que “frente a eso es muy difícil tomar medidas que aún no le puedan asegurar la votación. Tenemos que seguir trabajando, seguir coordinándonos mejor (…) Si alguien me dice voy a votar a favor, que eso se cumpla y si no lo van a hacer, que te lo adviertan oportunamente”.

Además, en relación a los votos que se perdieron debido a que más de un diputado no llegó a la sesión por ser parte de la comitiva de viaje que acompañó al Presidente José Antonio Kast a su primera Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, el ministro de la Segpres mantuvo que el Mandatario “siempre invita parlamentarios a estas giras, y particularmente cuando se trata de ir a Naciones Unidas, se quiere mostrar un bloque unido de país frente al mundo. Es como algo bastante habitual. Yo no me atrevería a hacer ninguna crítica en esa dirección”.