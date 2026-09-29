Durante dos jornadas, Santiago volverá a poner a la cordillera de los Andes en el centro de la conversación. La 7ª Semana Internacional de la Montaña 2026 reunirá en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) a representantes nacionales e internacionales para abordar los desafíos del turismo de montaña y las oportunidades que ofrece este territorio.

El encuentro se desarrollará bajo el concepto “Montañas del Futuro: Ecosistema, Comunidad e Innovación”, con una programación que contempla conferencias, paneles, espacios de emprendimiento, networking y actividades destinadas a conectar a distintos actores vinculados a la montaña.

Turismo, innovación y sostenibilidad en la cordillera

La programación estará enfocada en algunos de los principales desafíos y oportunidades asociados al turismo de montaña en la Región Metropolitana y el país.

Entre los temas que serán abordados se encuentran los destinos turísticos inteligentes, la innovación y transformación digital, la gobernanza, la sostenibilidad y regeneración, la seguridad, el patrimonio natural y cultural, el emprendimiento y la competitividad.

El Gobernador de Santiago, Claudio Orrego, señaló que “probablemente no hay mejor postal de la Región Metropolitana y de la ciudad de Santiago que la Cordillera de los Andes. Queremos que la montaña deje de ser el patio trasero de Santiago y se transforme en el jardín delantero, un lugar que queremos disfrutar, proteger y promover”.

Desde la perspectiva del desarrollo económico, la directora regional de CORFO Metropolitano, Camila Mönckeberg, comentó que “hablar de turismo de montaña es también hablar de desarrollo económico. Solo en la Región Metropolitana, más de 350 mil personas trabajan en actividades vinculadas al turismo, lo que demuestra la capacidad que tiene este sector para generar empleo y oportunidades. Desde CORFO queremos que el enorme potencial de nuestra cordillera se traduzca en nuevos emprendimientos, innovación, inversión y mejores experiencias turísticas, de manera sostenible y articulada con los territorios”.

Nima Rinji Sherpa será uno de los invitados internacionales

Uno de los nombres que marcará esta edición será el del montañista nepalí Nima Rinji Sherpa, reconocido mundialmente por convertirse, a los 18 años, en la persona más joven de la historia en alcanzar las 14 montañas de más de 8.000 metros del planeta.

Su participación se suma a la presencia de expertos nacionales e internacionales que serán parte de las conferencias y paneles programados durante las dos jornadas.

La instancia busca generar un espacio de intercambio en torno a las transformaciones que enfrenta el turismo de montaña y a las herramientas que pueden contribuir al desarrollo sostenible de estos territorios.

Expo Montaña Santiago 2026 y espacios para emprendedores

La actividad también contará con la Expo Montaña Santiago 2026, además de una feria de emprendimiento e innovación y un encuentro de Mipymes.

La programación contempla, además, espacios de networking y ruedas de negocios, con el objetivo de conectar a empresas, emprendedores, academia, instituciones públicas y organizaciones vinculadas a la montaña.

De acuerdo con la organización, estas actividades buscan fortalecer las redes de colaboración y el ecosistema de emprendimiento asociado al turismo de montaña en la Región Metropolitana.

“Montaña para Todos” busca ampliar el acceso a estos territorios

Durante la Semana Internacional de la Montaña 2026 también se presentará oficialmente la Iniciativa Montaña para Todos, impulsada por la Corporación Regional de Desarrollo del Gobierno de Santiago.

La propuesta está orientada a democratizar el acceso a la montaña en la región y busca beneficiar a 18.640 personas.

La iniciativa será presentada en el marco de un encuentro que, tras seis versiones anteriores, busca seguir articulando a representantes del sector público y privado, la academia y organizaciones relacionadas con la montaña.

Un encuentro que busca posicionar a Santiago como destino de montaña

La Semana Internacional de la Montaña 2026 es organizada por la Corporación Regional de Desarrollo Territorial y Turismo del Gobierno de Santiago, con el apoyo del Programa Transforma Andes Santiago, gracias al Fondo Viraliza Eventos del Comité de Desarrollo Productivo Regional de Corfo Metropolitano y al apoyo del ecosistema de montaña comprometido con el turismo de montaña.

Las inscripciones para participar se encuentran abiertas a través del sitio web de la Corporación Regional de Desarrollo.

Tras seis versiones, la organización plantea que el encuentro se ha consolidado como una plataforma de turismo de montaña, naturaleza y aventura en Chile, con foco en la colaboración entre distintos sectores.

En esta séptima edición, el objetivo vuelve a estar puesto en generar conexiones y compartir experiencias en torno a los desafíos que enfrenta la cordillera, bajo una idea que atraviesa toda la programación: pensar cómo serán las montañas del futuro y qué rol tendrá Santiago en ese desarrollo.