La nueva temporada de Turismo Mujer de Sernatur contempla cerca de 5.000 cupos para viajar entre lo que resta de 2026 y mediados de 2027, ampliando tanto la oferta de destinos como el rango de edad de las beneficiarias.

La iniciativa busca facilitar el acceso de las mujeres al turismo y, al mismo tiempo, contribuir a la actividad turística de distintos destinos nacionales durante las temporadas media y baja.

El lanzamiento de esta nueva temporada estuvo marcado por la presentación del concepto “Chile, arte que se recorre” y reunió a autoridades y beneficiarias de versiones anteriores, quienes compartieron sus experiencias y participaron de un recorrido por el museo de la casona del Centro Cultural Santa Rosa de Apoquindo.

Para la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, “Turismo Mujer refleja una tendencia global y es que las mujeres están liderando la forma de viajar”. Según explicó, las mujeres representan cerca del 64% de los viajeros a nivel mundial e influyen en hasta el 82% de las decisiones relacionadas con los viajes.

La autoridad también destacó el papel de las mujeres dentro de la industria turística chilena, donde representan cerca del 49% del empleo del sector.

“En este escenario, factores como la seguridad, la confianza en los destinos y la calidad de las experiencias se vuelven determinantes al momento de viajar”, señaló Lagos, agregando que el programa busca entregar experiencias que promuevan la autonomía, el descanso y el bienestar.

Turismo Mujer amplía sus destinos en Chile

Una de las principales novedades de esta temporada es la ampliación de la oferta turística. Mientras la temporada anterior contemplaba cinco destinos, ahora Turismo Mujer incorpora nueve alternativas de viaje, con opciones para recorrer Chile por vía aérea, marítima y terrestre.

La nueva oferta incluye destinos desde el norte hasta la Patagonia y contempla viajes de distintas duraciones, desde programas de 3 días y 2 noches hasta estadías más extensas, como las disponibles para Rapa Nui y Puerto Natales.

Además de ampliar los destinos, el programa busca facilitar el acceso desde distintas regiones del país.

“Con Turismo Mujer también cumplimos un objetivo de política turística: sus viajes se realizan preferentemente en temporadas media y baja, contribuyendo a reducir la estacionalidad y a dinamizar las economías de los destinos visitados”, explicó el director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez.

Las salidas están contempladas desde Santiago, Viña del Mar, Rancagua, Chillán, Concepción, Los Ángeles, Osorno y Puerto Montt, ampliando así las posibilidades de participación para mujeres de distintas zonas del país.

Turismo Mujer 2026-2027: destinos disponibles

La nueva temporada contempla los siguientes destinos:

Iquique , Región de Tarapacá.

, Región de Tarapacá. Paihuano , Región de Coquimbo.

, Región de Coquimbo. Vicuña , Región de Coquimbo.

, Región de Coquimbo. Rapa Nui , territorio insular chileno.

, territorio insular chileno. Valle Las Trancas , Región de Ñuble.

, Región de Ñuble. Pucón , Región de La Araucanía.

, Región de La Araucanía. Puerto Varas , Región de Los Lagos.

, Región de Los Lagos. Puerto Natales, Región de Magallanes, con opciones vía aérea y navegación.

En conjunto, estos destinos permiten acceder a experiencias vinculadas con naturaleza, patrimonio, gastronomía, cultura y bienestar, dependiendo del programa escogido.

¿Quiénes pueden participar en Turismo Mujer?

Una de las novedades de esta temporada es la ampliación del rango de edad para participar en Turismo Mujer.

Ahora pueden acceder al programa mujeres de entre 18 y 64 años, mientras que anteriormente el límite de edad era de 59 años.

El objetivo es ampliar el acceso a los beneficios del turismo y permitir que un mayor número de mujeres pueda participar en los viajes subsidiados por Sernatur.

¿Cuánto cuestan los viajes de Turismo Mujer?

Los paquetes turísticos de Turismo Mujer Sernatur son todo incluido y tienen distintos valores dependiendo del destino, la duración y las características del viaje.

Los precios parten aproximadamente en $180.000 por persona, como ocurre en programas de tres días y dos noches a destinos como Vicuña y Paihuano.

En el extremo superior, uno de los programas corresponde a Rapa Nui, con cinco días y cuatro noches, cuyo valor alcanza los $1.648.500 por persona.

Los paquetes consideran servicios como transporte, alojamiento, guías exclusivas durante el viaje, excursiones y actividades de bienestar, de acuerdo con las características de cada destino.

¿Cuándo se pueden comprar los viajes de Turismo Mujer?

Los cerca de 5.000 cupos de la nueva temporada de Turismo Mujer estarán disponibles desde las 12:00 horas del miércoles 30 de septiembre, para viajes que se realizarán entre lo que resta de 2026 y mediados de 2027.

Las mujeres interesadas pueden revisar los destinos, fechas, precios, condiciones y características de cada paquete en el sitio oficial del programa turismomujer.sernatur.cl

También es posible encontrar información y novedades sobre el programa en el Instagram oficial de Turismo Mujer Sernatur.

Con esta nueva temporada, Sernatur busca ampliar el acceso de las mujeres a experiencias turísticas dentro de Chile y, al mismo tiempo, impulsar la actividad de los destinos durante períodos de menor demanda.