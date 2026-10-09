Más de ocho años después de la última visita de un pontífice a Sudamérica, Perú se prepara para recibir al papa León XIV entre el 11 y el 16 de noviembre. El viaje tendrá un componente especial para el país: el actual pontífice también posee nacionalidad peruana y desarrolló allí parte importante de su trayectoria pastoral, incluyendo su labor como obispo de Chiclayo.

Aunque Chile no está incluido en el itinerario papal, la cercanía geográfica y las conexiones aéreas entre ambos países permiten que viajeros chilenos puedan trasladarse a Perú para acompañar algunas de las actividades de la visita y recorrer los destinos contemplados en la gira.

El recorrido de León XIV incluirá Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco, Pucallpa y Callao, ciudades donde se desarrollarán encuentros religiosos y celebraciones, junto con distintos atractivos culturales, históricos y naturales.

Lima: el inicio de la visita papal

León XIV llegará a Lima el 11 de noviembre y permanecerá en la capital peruana hasta el día siguiente. Durante su estadía participará en encuentros con autoridades y líderes religiosos, además de una vigilia con jóvenes.

También visitará la Basílica Catedral de Lima, ubicada frente a la Plaza Mayor y considerada una muestra de la arquitectura virreinal.

Para quienes lleguen desde Chile, la capital peruana ofrece otros recorridos turísticos. Su centro histórico, reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO, reúne iglesias y casonas coloniales. A esto se suman los distritos de Miraflores y Barranco, con espacios frente al océano Pacífico, propuestas culturales y oferta gastronómica.

Chiclayo: el destino ligado a la trayectoria de León XIV

El 13 de noviembre, el pontífice llegará a Chiclayo, capital de la región Lambayeque y uno de los lugares más vinculados a su trayectoria personal y religiosa en Perú.

Allí celebrará una misa en las Pampas de Pimentel. Al día siguiente, el 14 de noviembre a las 8:00 horas, presidirá el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Chiclayo, donde ofició misas durante su periodo como obispo de la ciudad.

La región también concentra distintos atractivos relacionados con su patrimonio histórico y arqueológico. Entre ellos están las Pirámides de Túcume, el Santuario Histórico Bosque de Pómac y el Museo Tumbas Reales de Sipán, donde se exhiben piezas de oro y plata pertenecientes al patrimonio prehispánico de Lambayeque.

Cajamarca y Zaña: patrimonio colonial y religioso

El 14 de noviembre, León XIV realizará un corto viaje hasta Santa Cruz de Succhabamba, en la región de Cajamarca, antes de regresar a Lambayeque.

En la localidad de Zaña se encuentra el Convento de San Agustín, uno de los atractivos coloniales mencionados dentro del recorrido, conocido por sus arcos monumentales.

De esta forma, el itinerario papal conecta distintas localidades del norte peruano con espacios de interés histórico y cultural para quienes decidan extender su viaje.

Cusco: encuentro con fieles en Saqsaywaman

La siguiente parada será Cusco, donde el papa participará el 15 de noviembre en un encuentro con fieles en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman.

Durante su paso por la ciudad también rezará el Ángelus frente a la Catedral.

La visita puede complementarse con un recorrido por el centro histórico de Cusco y una extensión hacia el Valle Sagrado, donde se encuentran paisajes andinos, pueblos tradicionales y sitios arqueológicos.

Pucallpa, la parada en la Amazonía peruana y Callao, la última parada

Ese mismo 15 de noviembre, León XIV viajará hasta Pucallpa, en la Amazonía peruana.

En la ciudad se reunirá con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos y celebrará una misa para los fieles. La inclusión de Pucallpa permitirá que la gira papal llegue también a una zona amazónica del país antes de su última etapa.

El 16 de noviembre, el pontífice llegará al Callao, primer puerto del Perú y destino ubicado cerca de Lima.

Durante su paso por la ciudad visitará una casa de acogida. También existen espacios relacionados con su trayectoria pastoral, como la Iglesia Catedral Matriz del Callao.

Entre los atractivos del destino se encuentran la Fortaleza Real Felipe y el balneario de La Punta.

La visita de León XIV culminará con una misa en la Base Aérea Las Palmas, tras lo cual finalizará su recorrido por territorio peruano.

De Chile a Perú

La cercanía entre ambos países y las conexiones aéreas permiten distintas alternativas para quienes quieran viajar desde Chile.

Existen vuelos directos entre Santiago y Lima, además de conexiones entre Antofagasta y Lima. Desde la capital peruana es posible continuar hacia los destinos incluidos en el recorrido papal.

También existen vuelos que conectan Santiago con Cusco y Trujillo, en la región de La Libertad.

Según la información entregada, estas conexiones son operadas por LATAM Airlines, JetSMART y SKY Airline.

Así, aunque Chile no forma parte del itinerario oficial de León XIV, viajeros chilenos podrán trasladarse a Perú durante las fechas de la visita y combinar el seguimiento de algunas de sus actividades con recorridos por ciudades que concentran patrimonio religioso, histórico, cultural y natural.