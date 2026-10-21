Feria VYVA 2026: turismo regional, ofertas y experiencias para descubrir nuevos destinos

Viajar por Chile más allá de los destinos tradicionales, descubrir nuevas experiencias regionales o comenzar a planificar las próximas vacaciones son parte de las posibilidades que ofrecerá la novena versión de la Feria Internacional de Viajes y Vacaciones, VYVA 2026, que se realizará entre el 23 y el 25 de octubre en Ciudad Empresarial, Santiago.

Bajo el lema “Encuentra tu próximo viaje aquí”, la feria reunirá propuestas provenientes desde Tarapacá hasta Chiloé y Rapa Nui, junto con destinos internacionales, operadores turísticos, hoteles, aerolíneas y otros servicios relacionados con los viajes.

Más que una vitrina de destinos, el encuentro aparece también como una oportunidad para fortalecer una industria que busca ampliar su oferta, generar nuevos circuitos turísticos y atraer visitantes hacia territorios que todavía permanecen fuera de las rutas más conocidas.

La inauguración oficial se realizará el viernes 23 de octubre a las 13:15 horas y contará con la participación del ministro de Economía, Fomento y Turismo, Daniel Mas; el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego; la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos; y el director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez.

Una vitrina para recorrer Chile

Una de las principales apuestas de esta edición será acercar la diversidad turística de las regiones al público de Santiago. Ñuble, Los Lagos, O’Higgins, Tarapacá, Maule, Región Metropolitana, La Araucanía y Rapa Nui estarán presentes con propuestas ligadas a su gastronomía, vinos, paisajes, cultura, danzas y tradiciones.

La idea es que los visitantes puedan conocer alternativas de viaje en un mismo espacio, comparar destinos, descubrir experiencias menos conocidas y acceder a ofertas especiales en alojamiento, transporte y actividades.

Rapa Nui tendrá una presencia especialmente visible. El domingo 25 de octubre, a las 15:00 horas, Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta, conductores de Socios por el Mundo, participarán junto a Hotumatur en un remate de paquetes turísticos hacia la isla.

La programación para público general incluirá además un podcast en vivo de 2 Fran Viajan Mejor que Una, el concurso fotográfico “Chile en Primer Plano”, junto al fotógrafo Cristian Aninat, y VYVA Sale, instancia en que distintas empresas ofrecerán promociones en destinos, hotelería, pasajes y servicios turísticos.

También habrá presencia internacional, con propuestas de PromPerú, Universo Nómada y Viajobien, esta última con programas asociados al Mundial de Rugby Australia 2027.

Más turismo regional y nuevas rutas

Junto con su carácter de panorama familiar, VYVA tendrá una importante dimensión económica. El turismo chileno enfrenta el desafío permanente de llevar visitantes hacia nuevas zonas, extender las estadías y lograr que una mayor parte del gasto turístico permanezca en los territorios.

En ese contexto, la feria servirá también como espacio de encuentro entre quienes crean experiencias turísticas en las regiones y quienes posteriormente las incorporan a paquetes, agencias y circuitos comerciales.

Uno de los principales ejemplos será la Rueda de Negocios Nacional 2026 de Sernatur, programada para la mañana del viernes 23 de octubre en el Centro de Eventos Hilaria.

La actividad proyecta generar más de mil reuniones entre empresas turísticas provenientes de todo Chile y compradores nacionales, principalmente agencias y turoperadores.

Tecnología y nuevos desafíos para viajar

La transformación de la industria también será parte de la programación. Durante la mañana del viernes se realizará Travel Forum Latam, encuentro profesional que abordará temas como inteligencia artificial, ciberseguridad, análisis de datos y sostenibilidad aplicados al turismo.

Participarán representantes de empresas como LATAM Airlines, Despegar y Cocha, además de PromPerú y especialistas provenientes de Argentina, Uruguay y España.

Las nuevas tecnologías están modificando desde la forma en que las personas buscan un destino y comparan precios hasta el modo en que hoteles, aerolíneas y operadores diseñan sus servicios. Para las empresas del sector, especialmente las más pequeñas, incorporar estas herramientas puede marcar una diferencia al momento de competir y encontrar nuevos públicos.

Un panorama para empezar a viajar

Para quienes no forman parte de la industria, sin embargo, la propuesta es bastante más sencilla: recorrer en pocas horas distintos destinos, conversar directamente con operadores, conocer experiencias regionales y encontrar ideas para el próximo viaje.

Gastronomía, presentaciones culturales, vinos, actividades, concursos y ofertas convivirán durante los tres días con agencias, empresas y organismos de promoción turística.

De esa manera, VYVA 2026 busca funcionar simultáneamente como una vitrina para quienes producen turismo y como un gran catálogo presencial para quienes quieren viajar, poniendo en contacto la oferta regional con nuevos visitantes y convirtiendo una feria profesional en un panorama para el público general.

La Feria VYVA 2026 se realizará del 23 al 25 de octubre en Ciudad Empresarial, Santiago. Las entradas para público general están disponibles a través de Passline.