Bahía Inglesa: plan busca impulsar el turismo mediante la licitación de terrenos fiscal

Bahía Inglesa, ubicada a 7 kilómetros de Caldera, en la Región de Atacama, es uno de los principales destinos turísticos del país. Conocida como el “Caribe chileno” por sus aguas cristalinas y arena blanca, la localidad cuenta con una oferta de hoteles, cabañas y actividades acuáticas que atrae a visitantes durante todo el año.

Ahora, el Gobierno busca impulsar su desarrollo turístico mediante la venta de terrenos fiscales en distintas etapas, con el objetivo de transformar el borde costero en un polo turístico y ampliar la oferta hotelera de la zona.

Según consigna El Mercurio, el Ministerio de Bienes Nacionales elaboró un plan que contempla 420,39 hectáreas, distribuidas en tres etapas. La primera, que será licitada, comprende 79,31 hectáreas: 28,27 destinadas a usos turísticos, hoteleros y de servicios, y otras 51,04 para proyectos inmobiliarios o inmobiliario-turísticos. En total, el potencial edificable estimado alcanza los 1.289.980 m².

“Bahía Inglesa es un proyecto sin precedentes en esta línea, que busca poner el territorio fiscal al servicio del crecimiento y las oportunidades para Chile”, expresa la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot.

Licitación de terrenos fiscales buscará atraer inversión privada

La venta de los terrenos se realizará mediante una licitación pública, en la que los interesados deberán presentar sus proyectos. Además de la oferta económica, se evaluará la compatibilidad de las propuestas con los usos permitidos, su contribución al borde costero y al espacio público, así como la inversión comprometida y los plazos de ejecución.

Desde el ministerio no se han informado montos estimados para la operación. Entre las exigencias contempladas en las bases figuran cierres con al menos 80% de transparencia hacia el espacio público y la habilitación de un paseo costero de libre acceso.

“El inversionista llega con las reglas claras: plan regulador vigente, plan maestro definido y bases claras. Lo que le pedimos es su mejor proyecto”, agrega Parot.

La iniciativa también considera las oportunidades asociadas al crecimiento de la actividad minera en la región y su impacto en la demanda de viviendas y servicios.

“El crecimiento de la minería abre oportunidades para el desarrollo habitacional y aumenta la necesidad de servicios”, afirma la ministra.

Desde el Gobierno Regional de Atacama también valoran el desarrollo de la iniciativa, que apunta a diversificar la actividad económica y potenciar el uso del borde costero.

“Tenemos la necesidad de también impulsar proyectos turísticos que mezclen el potenciamiento de espacios públicos, el desarrollo de proyectos habitacionales, particularmente segunda vivienda, clase media fundamentalmente”, expresa el gobernador Miguel Vargas.

Calendario contempla adjudicación de terrenos durante 2027

La primera etapa del proyecto comenzó en octubre con la individualización de los inmuebles y la preparación de los expedientes regionales, proceso que se extenderá hasta enero.

Posteriormente, las bases de licitación se elaborarían entre enero y febrero de 2027. Tras su revisión y aprobación jurídica, se espera que sean publicadas a fines de febrero.

De acuerdo con el cronograma previsto, la recepción de ofertas se realizaría entre mayo y junio de 2027. En tanto, la evaluación de las propuestas, la adjudicación y la firma de los contratos de compraventa se desarrollarían entre junio y septiembre del mismo año.

Una vez concretadas las adjudicaciones, comenzarán a correr los plazos para los proyectos privados. Las etapas de diseño, obtención de permisos y construcción se extenderían hasta 2031, año en que se proyecta el inicio de las operaciones hacia fines de ese período.

No obstante, el ministerio advierte que los plazos de ejecución de las obras dependerán de las características y los avances de cada proyecto.