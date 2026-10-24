Los anfitriones de Airbnb ya no pueden exigir a los huéspedes retirar las sábanas ni lavar los plato

Airbnb ha modificado sus normas para limitar lo que los anfitriones pueden pedir a los huéspedes, incluido lo que respecta a la limpieza.

Las directrices actualizadas establecen que los anfitriones ahora pueden fijar siete normas básicas de la casa y también pueden añadir otras peticiones siempre que sean “razonables”.

Airbnb indica que a los huéspedes, que deben pagar una tarifa de limpieza, no se les debe pedir que realicen tareas que normalmente hace un limpiador, como lavar los platos y quitar la ropa de cama.

Las nuevas normas se aplicarán a todas las reservas realizadas a partir del 20 de noviembre en la plataforma de alojamiento.

“Las normas de la casa ayudan a los huéspedes a comprender lo que esperan los anfitriones, pero nuestra comunidad nos ha comentado que pueden resultar confusas, engorrosas y difíciles de gestionar”, le dijo Airbnb a la BBC.

“Por eso, las hemos rediseñado para que sean más fáciles de encontrar y más claras de configurar, junto con una nueva política que mantiene las solicitudes razonables, sin sorpresas”.

Según los nuevos requisitos del sitio web de Airbnb, los anfitriones no pueden pedir a los huéspedes que realicen tareas que “requieran un esfuerzo o tiempo significativo, o que normalmente realizaría un limpiador, como quitar las sábanas, sacar la basura o lavar y guardar los platos”.

La empresa indicó que podría conceder excepciones en determinadas circunstancias. Por ejemplo, se podría pedir a los huéspedes que limiten el tiempo de ducha si existen restricciones de agua locales debido a la sequía.Las normas del establecimiento se mostrarán a los huéspedes de forma más destacada a partir de ahora y aparecerán en los recordatorios de la reserva.

Los contratos solo se permitirán en circunstancias limitadas, incluyendo cuando lo exija la ley o las normas de la asociación de propietarios.

Si bien el anfitrión no podrá imponer multas, seguirá teniendo el control de las normas de la casa y de las peticiones, según ha indicado la empresa.

Si la solicitud de un anfitrión no cumple con las políticas de Airbnb, el problema se señalará y el propietario podrá apelar si no está de acuerdo.

Quejas de los huéspedes

Durante años, los huéspedes se han quejado de tareas poco razonables que se les exige completar antes de su partida, especialmente porque ya tienen que pagar una tarifa de limpieza.

Los videos de TikTok de Cassie y Jon, anfitriones de Airbnb, en los que aparecen inspeccionando minuciosamente su propiedad de alquiler en el estado estadounidense de Georgia tras la marcha de los huéspedes, se han vuelto virales recientemente por su atención al detalle.

Por ejemplo, en uno de los videos, la pareja acusa a los invitados de “faltar al respeto a las normas de la casa” por dejar el mando a distancia del televisor fuera de sitio.

Son criticados por sus normas estrictas y sus altos estándares, pero responden que su contenido se malinterpreta.

Sus videos inspiraron a otros creadores de contenido a parodiar a anfitriones estrictos.