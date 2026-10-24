El ganador tras polémica por Bienal de Venecia

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¡Hola! Los saludo tras un breve paréntesis y feliz por el excelente trabajo que realizó Emilia Aparicio en mi ausencia.

Este fin de semana será el cierre del festival urbano OH! Stgo 2026, con panoramas que incluyen la Escuela Militar, un referente de la arquitectura moderna e institucional chilena de mediados del siglo XX, el Centro de Creación y Residencia NAVE, conjuntos habitacionales de los años 60 y proyectos premiados por su aporte a la ciudad.

Hoy y mañana además será la última actividad del mes por parte de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile con el programa titulado “Lo sagrado y lo monumental”. Lo dirigirá el maestro sueco Ola Rudner y partirá con la Misa breve, KV. 275, de Mozart. Tras ello, la orquesta dará vida a la Sinfonía n.º 1 en re mayor “Titán” de Gustav Mahler.

Este sábado, además, el Ministerio de las Culturas cierra la celebración del Día de la Música Chilena con un concierto de Javiera Parra en Plaza Ñuñoa, desde las 18:30 horas. También habrá cueca, boleros, tangos y música clásica en Valparaíso.

Asimismo, en el marco del Día del Patrimonio Cultural Regional de Magallanes, se ofrecerán más de 50 actividades este fin de semana, y hasta el sábado se realizará el Festival de Cine Felina en la Región del Maule.

Además, en esta edición: el fuerte debate en el Congreso por los recortes a Ciencia y Culturas, la película sobre los militares que se opusieron al golpe que llega a Netflix, y la conexión genética de Rapa Nui que llegó a la portada de la revista Science.

Bonus track: mi entrevista a la cineasta Alba Gaviraghi, flamante ganadora en el Festival Internacional de Cine de Valdivia con su película Hijas únikas.

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TRAS POLÉMICA ELIGEN PROYECTO PARA BIENAL DE VENECIA

Luego de que en septiembre la Subsecretaría de las Culturas anulara el concurso que apoya la representación de Chile en la 20ª Bienal de Arquitectura de Venecia, tras acusar incumplimientos formales, designando a un nuevo jurado para retomar la evaluación de las propuestas, este miércoles se anunció al ganador del concurso.

La propuesta seleccionada por el jurado fue Tijerales, del arquitecto Rodrigo Santa María Monckeberg (en la foto). El jurado destacó que la propuesta es “una idea precisa, propia y profundamente chilena”.

(en la foto). El jurado destacó que la propuesta es “una idea precisa, propia y profundamente chilena”. El responsable de este proyecto indicó en su propuesta que “tal como plantean los curadores Wang Shu y Lu Wenyu, el mun­do está en un estado cada vez más inestable, y es a partir de esta declaración que se proyecta un pabellón que está en la búsqueda constante de la estabilidad: una estructura en un pre­cario equilibrio montada sobre un territorio inestable, la isla de Venecia”.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

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RECORTES A CIENCIA Y CULTURAS EN CONGRESO

Muy movida fue esta semana luego que comenzara en el Congreso el debate por los recortes presupuestarios en Culturas y Ciencia.

El martes la Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes (Anfucultura) pidió anular el ajuste . La Subcomisión Mixta de Presupuestos suspendió la votación de los capítulos de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes y del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, a la espera de una mesa de trabajo con el Gobierno.

. La de los capítulos de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes y del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, a la espera de una mesa de trabajo con el Gobierno. El miércoles, en tanto, la misma subcomisión rechazó por 3-2 la propuesta del Ejecutivo. Durante la sesión, el presidente de la Academia Chilena de Ciencias, Sergio Lavandero, advirtió sobre las consecuencias de los recortes para la investigación, la infraestructura y la formación de científicos en el país.

Noticia en desarrollo.

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HANGAR ROJO EN NETFLIX

La película Hangar rojo, del director Juan Pablo Sallato, será estrenada en Netflix el próximo 15 de noviembre, informó este miércoles la plataforma.

La cinta, protagonizada por Nicolás Zárate, cuenta la historia de un capitán de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) que salva la vida de dos jóvenes tras el derrocamiento del Gobierno constitucional del Presidente Salvador Allende.

tras el derrocamiento del Gobierno constitucional del Presidente Salvador Allende. El filme está inspirado en el libro Disparen a la bandada del periodista Fernando Villagrán, que relata el episodio protagonizado por el entonces capitán Jorge Silva, quien tras el golpe militar encabezado por el general Augusto Pinochet fue detenido, torturado y expulsado al exilio a Londres, donde falleció en 2024.

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LOS 75 AÑOS DE CHARLY GARCÍA

Fue uno de los primeros músicos de rock en español que escuché en mi adolescencia, allá por los años 80. Inolvidable Sui Generis (¿cuantas veces toqué “Rasguña las piedras” en una playa de Huasco?), inolvidable Serú Giran, inolvidable “Yendo de la cama al living”: el músico Charly García cumplió este viernes 75 años.

Figura fundamental de la música latinoamericana, nació el 23 de octubre de 1951 como Carlos Alberto García Moreno , comenzó a estudiar piano a los cinco años y recibió formación clásica antes de descubrir a The Beatles, una influencia que lo llevó a formar sus primeras bandas, según reseñó efe.

, comenzó a estudiar piano a los cinco años y recibió formación clásica antes de descubrir a The Beatles, una influencia que lo llevó a formar sus primeras bandas, según reseñó efe. Sus canciones atravesaron generaciones y reflejaron los cambios políticos y sociales de Argentina durante varias décadas. Se llegó a arrojar desde un balcón de un hotel a la piscina en el año 2000, para luego componer las canciones ‘Me tiré por vos’ y ‘Noveno B’, atraviesa un delicado estado de salud, que afecta a su movilidad y precisa de una silla de ruedas de manera permanente..

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REMEZÓN EN LA FURIA DEL LIBRO

La directora de la Furia del Libro, Carolina Ruiz, dejó el cargo, a pocos días de finalizar una nueva versión de la Furia Ilustrada.

“La Furia del Libro decidió realizar cambios en su estructura y, en ese contexto, se propuso a Carolina Ruiz asumir otras funciones vinculadas al desarrollo de proyectos ”, me comentaron desde la entidad.

”, me comentaron desde la entidad. El evento se realizó del 9 al 11 de octubre en el Centro Cultural GAM , donde reunió a más de 170 expositores y 32 mil personas visitantes.

, donde reunió a más de 170 expositores y 32 mil personas visitantes. La renuncia ocurrió en el marco de críticas por la presencia de una transnacional de hamburguesas y la expulsión de una participante que criticó las condiciones de trabajo.

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CONTRA EL OLVIDO

Por Gonzalo Schmeisser Arquitecto. Académico Escuela de Arquitectura Universidad Diego Portales

Cementerio de La Igualada / Carme Pinós + Enric Miralles (1994)

Bajar es un acto poco humano si se habla desde lo cotidiano. Incluso, el acto mínimo de entrar en un subterráneo común y corriente nos provoca una sensación poco familiar, como de despegarse del suelo conocido para sumergirse en un espacio sin luz, donde la vida asoma en todo lo artificial que no es.

Pero bajar puede ser sinónimo de luz también cuando se trabaja el acto desde la arquitectura. En nuestro oficio, como en ningún otro, tenemos la posibilidad cierta de plegar el suelo, artificializándolo (si es que cabe el término), para hacer ingresar la luz hasta esa capa inferior que no la conocía. En el caso de la arquitectura mortuoria, un cementerio, el tema tiene doble relevancia, pues la luz ejerce como conector entre ese misterio que se guarda en los nichos de los muertos y ese cielo que la trae a la tierra y la vincula simbólica y emocionalmente con nuestro anhelo de trascender.

O si no es trascender, intentar permanecer en la memoria.

El Cementerio de La Igualada, obra de la dupla Carme Pinós (1954) y Enric Miralles (1955-2000), en Cataluña, es un ejemplo de esa arquitectura que se sumerge en esa búsqueda del diálogo del abajo y el arriba, la materia y la luz, las formas de la tierra y las no formas del cielo, la oscuridad del subsuelo y la absoluta claridad de lo que gobierna desde encima. La maleabilidad del hormigón como el comunicador perfecto entre esta conversación utópica entre dos oposiciones, que no son más que la mejor metáfora de la vida y la muerte.

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LA CONEXIÓN GENÉTICA DE RAPA NUI LLEGA A SCIENCE

Una investigación internacional con participación del profesor de la Universidad de Chile Mauricio Moraga reveló que las poblaciones fundadoras de las islas de Rapa Nui y Hawái, separadas por unos 7.000 kilómetros, compartían antepasados comunes vinculados a Mangareva, una isla de la Polinesia Francesa.

El hallazgo forma parte de una investigación publicada este 8 de octubre en la revista Science, que además protagoniza la portada de esta prestigiosa publicación científica internacional .

. El estudio analizó información genómica de 1.050 personas de distintas poblaciones de la Polinesiae incorporó datos de Rapa Nui, hawaianos nativos, Samoa y Tonga.

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PLATAFORMA PERMITE EXPLORAR GEOGLIFOS DEL NORTE DE CHILE

A contar de octubre y sin importar en qué lugar del mundo se encuentre, cualquier persona podrá visitar los geoglifos del desierto de Atacama.

Este viaje virtual, pero lleno de información y visualidad, es posible gracias al proyecto geoglifos.cl , impulsado por expertas y expertos de la Fundación Desierto de Atacama y financiado por el Concurso de Vinculación con la Comunidad del Gobierno Regional de Antofagasta.

es posible gracias al proyecto , impulsado por expertas y expertos de la Fundación Desierto de Atacama y financiado por el Concurso de Vinculación con la Comunidad del Gobierno Regional de Antofagasta. Como señala Juan Gili, parte del equipo articulador de esta iniciativa, la web se propone “acercar este patrimonio a personas de Chile y de cualquier parte del mundo, reuniendo en una misma plataforma distintas herramientas digitales que hoy nos permiten registrar y visualizar los geoglifos. Muchos de estos sitios se encuentran en lugares muy remotos del desierto, por lo que esta es una manera de hacerlos accesibles sin necesidad de visitarlos físicamente”.

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LA CINEASTA Y EL PADRE AUSENTE

El pasado fin de semana concluyó una nueva edición del Festival Internacional de Cine de Valdivia y una de las ganadoras fue la cineasta Alba Gaviraghi, con su largometraje Hijas únikas (Chile/México/Alemania/Argentina, 2026), que fue premiado como Mejor Película Chilena.

En septiembre la artista había estrenado en Venecia su cortometraje Una fortaleza y, en ese marco, la entrevisté para conversar de ambas obras. Las dos cintas comparten un universo centrado en las grietas de la relación madre e hija en un contexto político determinado: la toma de un colegio.

y, en ese marco, la entrevisté para conversar de ambas obras. Las dos cintas comparten un universo centrado en las grietas de la relación madre e hija en un contexto político determinado: la toma de un colegio. “Si uno pone la idea de una niña en un liceo, que no sabe si pertenece a sus amigas o a su madre, y está en conflicto identitario de cuánto quiere desobedecer y esa rebeldía femenina, es súper universal y empatizable. Lo mismo con la historia de Antonia en la búsqueda de un padre ausente, sobre todo en Chile, en Latinoamérica, donde es una realidad triste, pero una realidad innegable que muchísimas mujeres viven con la falta económica o de presencia de un padre. Eso evidentemente son cosas a mirar desde una perspectiva adolescente, femenina, feminista y actual”, fue una de las cosas que me dijo.

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PANORAMAS REGIONALES

CINE EN LA SERENA

Hasta el sábado la comunidad tendrá la oportunidad de disfrutar de funciones exclusivas y filmes inéditos en la Región de Coquimbo en el marco del Festival Internacional de Cine de La Serena, con funciones, extensiones, charlas y foros.

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FERIA DEL LIBRO EN EL QUISCO

Este fin de semana, la comuna se prepara para vivir una gran fiesta cultural, donde diversas expresiones de las artes dialogan en torno a la creación literaria. En esta tercera edición, el evento estará dedicado al célebre Premio Nacional de Literatura (1957) Manuel Rojas, autor de obras fundamentales como El vaso de leche (1926), Lanchas en la bahía (1932) o su obra cumbre Hijo de ladrón (1951).

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FESTIVAL MUSICAL PATAGONIA

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Durante noviembre, el Teatro del Lago de Frutillar presentará una nueva edición del Festival Patagonia, cuya programación reunirá la obra final del programa Puedes Bailar, Alquimia, el concierto de los destacados músicos franceses Lucienne Renaudin Vary y Félicien Brut, y una presentación al aire libre en Puerto Octay.

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Y ahora, nos despedimos hasta la próxima.

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¡Que tengan un lindo fin de semana!