Lima: cinco actividades para descubrir la capital peruana a fin de año

Lima ofrece distintas alternativas para quienes planean viajar durante los últimos meses del año. Entre el 30 de octubre y diciembre, la capital peruana tendrá actividades vinculadas con su gastronomía, tradiciones religiosas y deportes, una agenda que también permite recorrer sus barrios históricos, mercados y balnearios costeros.

Gastronomía, tradiciones y deporte

La capital peruana combina una oferta gastronómica reconocida internacionalmente con un patrimonio histórico y cultural que se extiende por sus barrios y espacios públicos. A esa diversidad se suma una agenda de acontecimientos que, entre fines de octubre y diciembre, reúne propuestas para distintos intereses.

Desde una feria dedicada a los sabores regionales del país hasta competencias internacionales de surf en la costa sur de la ciudad, estas son cinco actividades que se realizarán durante el período y que pueden formar parte de una visita a Lima.

Perú Mucho Gusto: una feria para recorrer la gastronomía peruana

La gastronomía será uno de los ejes de la agenda limeña a fines de octubre. Durante tres días, la feria Perú Mucho Gusto reunirá a más de 145 expositores en la explanada de la Costa Verde, en Magdalena del Mar, con una propuesta que busca mostrar la diversidad culinaria de las 25 regiones peruanas.

La programación contempla actividades participativas para conocer ingredientes, preparaciones y técnicas de distintas zonas del país. Entre ellas figuran clases de cocina en vivo con degustaciones, catas, experiencias de maridaje con chocolate amazónico y actividades para preparar mezclas personalizadas de café peruano. También se realizarán sesiones sobre cócteles a base de pisco.

El encuentro incluirá espacios para conocer a productores de cacao, ajíes, granos andinos y otros productos, además de talleres de artesanía, danzas regionales, pasacalles, conciertos y actividades infantiles.

La entrada será gratuita y el horario anunciado es de 10:00 a 22:30 horas. La organización también contempla buses gratuitos hacia la feria desde puntos de Miraflores, San Miguel, Magdalena del Mar y el Centro de Lima.

Señor de los Milagros: una de las principales tradiciones religiosas de Lima

Octubre es un mes marcado por la devoción al Señor de los Milagros, una de las manifestaciones religiosas y culturales más importantes de Perú. Durante las procesiones, miles de fieles acompañan la imagen del Cristo de Pachacamilla por las calles del Centro Histórico de Lima, en una tradición que se reconoce por el uso del color morado, los cantos y el incienso.

Las últimas salidas procesionales de 2026 están programadas para el 28 de octubre y el 1 de noviembre. Para quienes visiten la ciudad en esas fechas, la celebración también puede ser una oportunidad para conocer parte de su patrimonio religioso.

Entre los lugares que se pueden recorrer están el Santuario de las Nazarenas, la Catedral de Lima y las iglesias coloniales del centro. La tradición también tiene una expresión gastronómica en el turrón de Doña Pepa, dulce característico de esta época del año.

The 50 Best Restaurants: Lima reunirá a representantes de la gastronomía internacional

Lima será sede de la ceremonia de premiación de The 50 Best Restaurants, un ranking anual que distingue a restaurantes de distintas partes del mundo. Según los antecedentes entregados, será la primera vez que la ceremonia se realice en Sudamérica.

Además de la premiación, la programación contempla The 50 Best Signature Sessions, encuentros en los que chefs internacionales compartirán experiencias gastronómicas con representantes locales en almuerzos y cenas de edición limitada.

La visita también permite acercarse a la diversidad culinaria de la ciudad fuera de los eventos oficiales. Los mercados tradicionales, las cebicherías, los huariques y los restaurantes de cocina nikkei forman parte de una escena gastronómica que combina tradiciones locales e influencias de otras culturas.

La trayectoria internacional de Lima en este ámbito incluye restaurantes como Central, reconocido como el mejor del mundo en 2023, y Maido, que obtuvo ese reconocimiento en 2025.

Visita del papa León XIV: patrimonio religioso entre Lima y Callao

La visita anunciada del papa León XIV a Perú contempla actividades en Lima y Callao, dos de los seis destinos incluidos en su itinerario. Entre las actividades mencionadas en los antecedentes figura una misa masiva en la Base Aérea de Las Palmas.

Para quienes viajen a la capital durante esos días, el recorrido puede complementarse con visitas a edificios que forman parte de la historia religiosa y arquitectónica del país. En el centro de Lima se encuentran la Catedral, el convento de San Francisco y el convento de Santo Domingo, espacios que permiten conocer distintas expresiones del arte religioso y de la arquitectura virreinal.

A unos 40 minutos de Lima, según la información proporcionada, Callao ofrece otros puntos de interés, entre ellos el balneario de La Punta, la Fortaleza del Real Felipe y su casco histórico.

Las condiciones de participación y los horarios de las actividades públicas asociadas a la visita deben confirmarse a través de los canales oficiales.

Surf Fest Pro League: competencias en las playas del sur de Lima

La costa sur de Lima también tendrá espacio en la agenda deportiva con las dos últimas fechas del Surf Fest Pro League by Sofía Mulanovich, parte del ALAS Global Tour.

La primera competencia se realizará entre el 19 y el 22 de noviembre en el Centro de Alto Rendimiento de Punta Rocas, ubicado en el distrito de Punta Negra. Desde Miraflores, el trayecto en automóvil toma alrededor de 50 minutos, según los antecedentes entregados. Entre las alternativas de traslado mencionadas están los taxis por aplicación, el transporte privado y los vehículos arrendados.

La segunda fecha está programada entre el 3 y el 6 de diciembre en playa Señoritas, en Punta Hermosa, otro sector del litoral sur de la capital peruana.

Los campeonatos permitirán observar a surfistas profesionales nacionales e internacionales. Además, quienes se trasladen hasta estos balnearios podrán recorrer la costa y conocer restaurantes especializados en pescados y mariscos.

Qué visitar en Lima entre una actividad y otra

Más allá de los acontecimientos programados, la ciudad ofrece recorridos por barrios con identidades distintas. Miraflores permite caminar por el malecón y observar el océano Pacífico, además de visitar el sitio arqueológico Huaca Pucllana y recorrer sus restaurantes y cafeterías.

En Barranco, las galerías de arte, las casonas, las tiendas de diseño y el Puente de los Suspiros forman parte de sus principales atractivos. El Centro Histórico, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, reúne la Plaza Mayor, balcones coloniales, iglesias y museos.

Otra alternativa cultural es el Museo Larco, que alberga una colección de arte prehispánico. La gastronomía también atraviesa estos recorridos: mercados, cebicherías, huariques y establecimientos dedicados al café, el cacao y el chocolate peruano permiten acercarse a diferentes tradiciones culinarias.

La posibilidad de combinar actividades culturales, recorridos urbanos y visitas a la costa convierte a Lima en una alternativa para quienes buscan organizar un viaje con distintos intereses, más allá de asistir a un único evento.

Cómo viajar desde Chile a Lima

La conectividad aérea es uno de los antecedentes relevantes para quienes evalúan una escapada a la capital peruana. Según las cifras de conectividad de PROMPERÚ para 2026 incluidas en la información entregada, Lima cuenta con 109 vuelos directos semanales desde Chile.

De ese total, la ruta Santiago–Lima concentra 106 vuelos semanales, mientras que Antofagasta–Lima registra tres. Esta conexión permite considerar viajes de pocos días o estadías más extensas, dependiendo de la agenda y las actividades que se quieran realizar.

Para revisar información turística del destino, se puede consultar el sitio oficial de Perú Travel.