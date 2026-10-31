Turismo se abre como oportunidad para generar empleo ante alza de la desocupación

El deterioro del mercado laboral chileno volvió a instalar la creación de puestos de trabajo entre los principales desafíos económicos. La tasa de desocupación alcanzó un 9,8% durante el trimestre julio-septiembre de 2026, 1,3 puntos porcentuales más que en igual período del año anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). En doce meses, el número total de personas ocupadas disminuyó 1,1%.

La situación es especialmente compleja entre las mujeres, cuya tasa de desempleo llegó a 10,5%. Además, la ocupación asalariada formal retrocedió 2,5% en doce meses, mientras la tasa de informalidad nacional se ubicó en 26,4%.

En medio de ese escenario, el turismo aparece como uno de los sectores que ha logrado aumentar su nivel de ocupación. Durante julio-septiembre, las Actividades Características del Turismo reunieron a 680.200 trabajadores, equivalentes al 7,3% del empleo total del país. La cifra significó un crecimiento interanual de 4,4% y la incorporación de 28.540 personas respecto del mismo período de 2025.

El crecimiento también se extendió territorialmente. Diez de las 16 regiones registraron aumentos en el empleo turístico, encabezadas porcentualmente por Tarapacá, con un alza de 59,4%; O’Higgins, con 21,7%; y Magallanes, con 20,8%. Antofagasta, Biobío y Arica y Parinacota también presentaron incrementos.

El sector tiene además una importante presencia de mujeres. Durante el período analizado, 354.440 mujeres trabajaban en actividades turísticas, equivalentes al 52,1% del empleo del rubro. La ocupación femenina en turismo aumentó 14% en doce meses, con 43.390 trabajadoras adicionales.

Para Mónica Zalaquett, presidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), estas cifras muestran que la industria puede jugar un papel relevante frente al deterioro del mercado laboral.

“Mientras el empleo total en Chile cayó un 1,1% en doce meses, el empleo turístico creció un 4,4%, sumando más de 28 mil nuevos puestos de trabajo. En un escenario laboral complejo, estas cifras muestran algo que venimos planteando con fuerza: el turismo tiene una capacidad concreta de generar empleo y nuevas oportunidades para Chile y sus regiones”, sostuvo.

Actualmente, alojamiento y servicios de comidas concentran la mayor parte de los trabajadores vinculados al turismo, con 424.310 ocupados. Le siguen el transporte turístico, con 94.520 personas, y las actividades deportivas, recreativas y culturales, con 92.480. Estas últimas fueron además las que exhibieron uno de los mayores dinamismos, con un crecimiento interanual de 16,1%.

El desafío, sin embargo, no pasa únicamente por aumentar el número de empleos. De los 680.200 ocupados del turismo, 458.640 tienen empleos formales, equivalentes al 67,4% del total. La formalización creció 2,5% en doce meses, pero todavía cerca de un tercio de quienes trabajan en el rubro permanece en la informalidad.

Fedetur plantea que el potencial de crecimiento del sector dependerá también de recuperar inversión y fortalecer elementos como la promoción internacional y la conectividad. La organización se ha fijado como objetivo contribuir a la creación de 100 mil empleos adicionales en los próximos años si existen condiciones que permitan una mayor expansión de la actividad.

“Nuestra industria, que reúne alrededor de 680 mil ocupados en las actividades características del turismo, puede ser un aliado decisivo para enfrentar esta crisis. Por eso, debe ocupar un lugar prioritario en la agenda de reactivación”, afirmó Zalaquett.

Desde el gremio también impulsan la aprobación de un estatuto laboral especial para el turismo, argumentando que las características propias de una actividad marcada por temporadas, fines de semana y fluctuaciones de demanda requieren reglas específicas que, al mismo tiempo, permitan facilitar la contratación formal y resguardar los derechos laborales.

Los datos recientes entregan así una señal favorable para el sector en medio de un escenario general de contracción del empleo. La posibilidad de convertir ese crecimiento en una fuente sostenida de nuevos puestos de trabajo dependerá, entre otros factores, de la inversión, la llegada de visitantes, la conectividad, la extensión de las temporadas turísticas y el avance de la formalización laboral.