El emotivo regreso a casa de Karl Bushby, el aventurero británico que recorrió el mundo a pie tras p

Karl Bushby llevaba 28 años recorriendo el mundo a pie y, este lunes, el aventurero británico llegó al final de su viaje.

Bushby cruzó el puente Humber a través de una espesa niebla en la última etapa de su travesía de 49.890 km y casi tres décadas de duración desde Sudamérica hasta Hull, una ciudad portuaria en el este de Inglaterra.

Bushby partió desde Chile en 1998 para regresar a su hogar en Reino Unido sin infringir dos reglas que él mismo se había impuesto: no regresar hasta haber completado su hazaña y no utilizar ningún medio de transporte para avanzar.

El aventurero dijo estar “absolutamente conmovido” por la multitud que se agolpaba a lo largo del puente.

Al llegar a su casa en Hull, a Bushby —un ex paracaidista— lo esperaba lo su madre, además de una multitud de personas, incluido el director de cine alemán Werner Herzog, quien tiene previsto realizar un documental sobre su aventura.

“Es bueno estar en casa. Parece algo irreal”, comentó Bushby al llegar a la puerta de entrada.

Momentos antes, se dirigió a la multitud en el centro de la ciudad, donde fue recibido por la alcaldesa Maria Coward, Bushby. “Estoy seguro de que nunca ha habido una bienvenida a casa como esta. ¡Es una locura! Muchísimas gracias”, expresó.

El aventurero contó que la oportunidad de emprender su caminata surgió tras la ruptura de su matrimonio, cuando su esposa regresó a Irlanda del Norte con su hijo.Bushby, que en ese entonces tenía 29 años, dijo que salió de Punta Arenas, Chile, con unos pocos cientos de dólares en el bolsillo y se dirigió al norte, hacia su casa.

Para cuando cruzó a nado el Canal de la Mancha este 5 de octubre, Bushby, que ahora tiene 57 años, había atravesado cuatro continentes, un mar helado, desiertos, montañas y selvas.

“Estoy absolutamente abrumado”, dijo el domingo en una entrevista con BBC Radio Humberside.

“Y ni siquiera hemos llegado a casa todavía.”

Con “nosotros”, Bushby podría haberse referido al plural mayestático, o a La Bestia, el carro que ha estado empujando durante 28 años.

“Este es mi Wilson”, dijo, haciendo referencia a un balón de voleibol con el que hablaba el personaje de Tom Hanks en la película “Náufrago”.

“Solo soy un indigente empujando un carrito de la compra, y de repente me encuentro con esto”, dijo, señalando con la cabeza a la multitud que se agolpaba en el puente.

“Y realmente tengo que detenerme a pensar en lo que esto significa para otras personas”.

12 años que fueron 28

Cuando inició su viaje, en noviembre de 1998, el exparacaidista calculó que le llevaría unos 12 años.

Sin embargo, su avance se vio ralentizado debido a las restricciones de visado, la crisis financiera de 2008 —que le hizo perder patrocinadores—, la covid-19 y cuestiones geopolíticas.

En su ruta atravesó Argentina, Perú, Ecuador, Colombia y el Tapón del Darién hacia Panamá.

Pasó por Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México antes de cruzar a Estados Unidos y Canadá.

Cruzó el estrecho de Bering, entre Alaska y Rusia, y recorrió Siberia, Mongolia, China, Turkmenistán y Kazajistán.

Atravesó a nado el mar Caspio hasta Azerbaiyán.

Y luego continuó hacia Turquía antes de entrar en Europa.

Conversando en Bélgica en septiembre de este años con el periodista Kevin Shoesmith de la BBC, Bushby describió cómo fue el cruce del estrecho de Bering helado en 2006 junto al aventurero francés Dimitri Kieffer, y sobre su travesía a nado de 300 kilómetros por tramos a través del mar Caspio.

Al hablar de su viaje por el Tapón del Darién, que conecta Colombia y Panamá, Karl comentó: “Tienes que abrirte paso a través de una selva densa”.

“Te encuentras con sistemas fluviales y muchos pantanos. Y, por si fuera poco, está el hecho de que es una zona de guerra”, aseguró.

Ante la amenaza de secuestro, Karl intentó aparentar ser una persona sin hogar.

“Las personas sin hogar son prácticamente invisibles: nadie les presta atención; esa era nuestra intención. No quería ser el gringo rubio de ojos azules con el equipo más moderno de The North Face”, afirma.

Y agrega: “Me teñí el pelo y la piel, y dejé mi ropa hecha jirones. Llevaba mis cosas en sacos”.

Durante años, Karl se tomó con calma la fecha de finalización. Ahora no. Existe una urgencia real.

“Definitivamente es hora de poner punto final”, dice. “No quiero seguir con esto mucho más tiempo”.

Y ese final, llegó este lunes 2 de noviembre, cuando Bushby emprendió los últimos kilómetros para regresar a la casa su madre, a la que finalmente pudo darle un abrazo.