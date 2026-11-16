Angostura del Biobío se prepara para un verano con naturaleza, gastronomía y emprendimientos locales

Hay destinos que se descubren siguiendo una ruta y otros que invitan a detenerse en el camino. Angostura del Biobío pertenece a esta segunda categoría. En la precordillera de la Región del Biobío, entre las comunas de Santa Bárbara y Quilaco, el paisaje está marcado por el curso del río Biobío, los valles, los bosques y las montañas que anticipan la cercanía de la cordillera.

Este territorio busca ahora ganar visibilidad como alternativa para las vacaciones de verano, con una propuesta que combina playas de agua dulce, campings, senderismo, miradores, conservación de la biodiversidad, gastronomía y emprendimientos locales.

La iniciativa fue presentada este martes en las oficinas de Sernatur, en Santiago, donde se realizó el lanzamiento del destino turístico Angostura del Biobío. El objetivo es promover de manera conjunta los atractivos y servicios de ambas comunas, ampliar el flujo de visitantes y fortalecer una actividad que representa una oportunidad de desarrollo para sus habitantes.

Uno de los principales polos de atracción es el Parque Angostura, desarrollado a partir de la puesta en marcha de la central hidroeléctrica del mismo nombre, en 2014. El proyecto integró la generación de energía con espacios destinados al turismo y la recreación en torno al embalse, incorporando playas públicas, campings, senderos, miradores y áreas de educación ambiental.

Entre sus principales panoramas están las playas públicas de Quilaco y Santa Bárbara, ambas con acceso al embalse y habilitadas durante el verano para el baño y actividades recreativas. También destacan el mirador y sendero Huequecura, el espacio Arboretum, que permite conocer especies de flora nativa, y el Centro de Visitantes, donde se puede aprender sobre el ciclo del agua, la biodiversidad del sector y la historia de las comunas. A esto se suma el Tour de la Energía, que permite acercarse al funcionamiento de la central hidroeléctrica mediante visitas coordinadas.

Durante la temporada 2025-2026, el parque registró 117.709 visitas y obtuvo una evaluación promedio de 6,7 sobre 7 en un estudio de satisfacción. Además, el 98,7% de las personas encuestadas manifestó su intención de regresar.

La actividad también tiene un impacto en la economía local. Según los antecedentes presentados, el parque genera 82 empleos directos e indirectos, de los cuales el 95% corresponde a habitantes de Santa Bárbara y Quilaco. Asimismo, se reportó un incremento del 23% en las ventas de emprendedores vinculados a la actividad.

Más allá del embalse: lagunas, bosques y senderos

La oferta natural de Angostura del Biobío no se agota en las riberas del embalse. El territorio cuenta con otros espacios que permiten descubrir la biodiversidad y los paisajes de la precordillera.

Uno de ellos es el Área de Conservación Laguna Cañicura, ubicada en el sector de Aguas Blancas, a unos 35 kilómetros de Santa Bárbara, en la cordillera de Tricauco. Se trata de un proyecto que combina protección de la biodiversidad, turismo de naturaleza y educación ambiental.

Su propuesta contempla senderismo, observación de flora, fauna y hongos, fotografía de naturaleza, recorridos interpretativos, miradores, cascadas y lagunas, además de espacios habilitados para acampar. Entre sus experiencias destaca un sendero de aproximadamente 12 kilómetros de ida, cuyo recorrido puede tomar entre siete y ocho horas, por lo que requiere una adecuada planificación y preparación física.

“Este es un proyecto de conservación de la naturaleza y educación medioambiental. Los dejamos a todos invitados para que lo visiten durante la temporada estival”, comentó Jonathan Moraga, integrante del equipo del Área de Conservación Laguna Cañicura.

Las alternativas para explorar el entorno también incluyen sectores como el puente colgante del valle del río Huequecura, donde es posible complementar la visita con actividades como cabalgatas, trekking y mountain bike.

En el entorno de ambas comunas existen, además, otros puntos de interés, como la Costanera y Mirador Biobío, el balneario La Higuera, el Balsadero Callaqui y los paisajes de la cordillera Siete Picos. Para quienes quieran incorporar un componente patrimonial al recorrido, Santa Bárbara ofrece su Centro Histórico Cultural, la Plaza de Armas Isabel Riquelme y el Santuario de Santa Bárbara, mientras que en Quilaco destaca su puente y el entorno del río.

Esta diversidad permite construir recorridos de distinta duración, desde una jornada de playa y descanso hasta excursiones que combinan naturaleza, cultura y actividades al aire libre.

Gastronomía y emprendimientos: el valor de lo local

Otro de los componentes de la propuesta es la gastronomía, vinculada a los productos y tradiciones de la zona cordillerana. La oferta de restaurantes, alojamientos, campings, operadores turísticos y productores locales busca complementar los atractivos naturales y ampliar las razones para permanecer más tiempo en el territorio.

En Santa Bárbara, la miel constituye uno de los productos más representativos de su identidad local, mientras que las ferias costumbristas y celebraciones comunales permiten acercarse a preparaciones tradicionales, productos artesanales y sabores asociados a la vida rural. En Quilaco, las actividades vinculadas a la cereza y otras festividades locales también forman parte de una oferta que conecta turismo, gastronomía y cultura.

Para Gabriel Abarca, representante de Turismo Rumbo Sur, tour operador de la región, uno de los principales atributos del destino es la combinación de naturaleza, conectividad y servicios turísticos.

“Tienen que visitar el destino Angostura del Biobío por nuestra naturaleza, los entornos prístinos. Además, de los accesos. Nuestro territorio cuenta con tres accesos sumamente fluidos de la Ruta 5 Sur”, explicó.

El operador destacó el trabajo realizado por los prestadores turísticos para mejorar la calidad de sus servicios y ofrecer experiencias diferenciadas. “Hemos tratado de conjugar todos estos elementos para que quienes nos visitan se lleven una experiencia realmente gratificante y queden sorprendidos porque es un territorio nuevo. Ese es nuestro valor”, sostuvo.

Crecer sin perder la tranquilidad

El desafío de posicionar Angostura del Biobío también pasa por desarrollar una actividad turística que genere oportunidades sin comprometer los atributos naturales y la tranquilidad que caracterizan al territorio.

El alcalde de Quilaco, Pablo Antonio Urrutia, destacó la importancia de dar mayor visibilidad a la zona y atraer visitantes que valoren sus paisajes y servicios.

“Nuestra idea es dar a conocer Angostura del Biobío, que sepan que esto existe, que estamos en el mapa de Chile y que la gente no se niegue a conocer un lugar maravilloso donde se van a encantar con la naturaleza y con la gastronomía”, señaló.

La autoridad comunal agregó que el crecimiento debe mantener un equilibrio con la identidad del lugar. “Tenemos que ser capaces de parecernos un poquito a Villarrica, pero sin que se sature. Queremos que este destino siga siendo un lugar donde la gente busca la paz, la tranquilidad”, afirmó.

Para avanzar en ese objetivo, distintos gremios turísticos —entre ellos la Cámara Entre Valles y Cordillera, la Cámara de Comercio y Turismo de Santa Bárbara, la Cámara de Turismo de Loncopangue y la Agrupación de Emprendedores del Centro Comercial Comunitario de Quilaco— trabajan junto a los municipios, servicios públicos y actores privados en una mesa colaborativa.

La coordinación busca fortalecer la oferta, mejorar la articulación entre los prestadores, ampliar la estadía de los visitantes y generar nuevas oportunidades para las comunidades.

Con la próxima temporada estival en el horizonte, Angostura del Biobío quiere instalarse en el mapa de los destinos nacionales como una alternativa para quienes buscan salir de los circuitos tradicionales, disfrutar de playas de agua dulce, recorrer paisajes precordilleranos y conocer una oferta turística que se construye desde sus propios habitantes.