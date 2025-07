The New York Times destaca Portillo y Valle Nevado como imperdibles para esquiar en Chile

El New York Times destaca a Chile como el destino ideal para esquiar en pleno invierno boreal. En un artículo, The New York Times recomendó a Chile como el lugar perfecto para quienes buscan esquiar durante julio o agosto. El prestigioso medio neoyorquino elogió la calidad de las pistas nacionales, la imponente geografía de la Cordillera de los Andes y el ambiente único que se vive en los principales centros de esquí del país.

En su reseña sobre destinos invernales, el medio estadounidense no escatimó elogios para los centros de esquí chilenos. «La experiencia es íntima y agradable (…) Los cóndores sobrevolando en círculos solo aumentan la sensación», señalaron en el artículo, destacando el entorno natural y la atmósfera única que ofrece la Cordillera de los Andes durante la temporada.

Portillo: el centro de esquí más icónico de Chile

Según The New York Times, uno de los destinos imperdibles para esquiar en Chile es Portillo. Ubicado a 160 kilómetros de Santiago, este emblemático centro, el más antiguo del país, fue descrito como una joya de montaña que ha encantado a esquiadores de todo el mundo desde 1949.

Con una capacidad limitada a solo 450 huéspedes por semana, Portillo ofrece una experiencia exclusiva y acogedora. El diario destacó sus pistas legendarias, como el desafiante Super C Couloir, las rutas de heliesquí con vistas al Aconcagua, y el ambiente cálido y familiar del clásico Hotel Portillo, donde tras un día en la nieve, los visitantes se reúnen para compartir un trago, una buena cena y hasta una noche de discoteca.

Además, Portillo es ideal para esquiadores experimentados, familias que buscan tranquilidad, y viajeros internacionales que quieren vivir el esquí sudamericano en un entorno exclusivo y natural. También es una buena opción para quienes valoran un ambiente social relajado y sin pretensiones, donde el foco está en la montaña y en la comunidad de esquiadores.

Valle Nevado y La Parva: Nieve, vistas y vida social

A solo dos horas de Santiago, el binomio conformado por Valle Nevado y La Parva se robó parte del protagonismo en la nota de The New York Times.

El medio destacó que La Parva cuenta con desafiantes pistas especialmente atractivas para esquiadores de nivel intermedio, mientras que el terreno de Valle Nevado se despliega a lo largo de múltiples crestas, ofreciendo algunas de las mejores rutas para expertos, especialmente desde el telesilla Tres Puntas.

Además, el diario recomendó Valle Nevado por su oferta de heliesquí, una experiencia fuera de pista que permite acceder en helicóptero a zonas remotas de la cordillera, convirtiendo el descenso en una verdadera aventura.

La vida social también fue un aspecto valorado por el medio estadounidense, que resaltó las impresionantes puestas de sol, los cócteles al atardecer y los DJ en vivo en la animada terraza Valle Lounge.