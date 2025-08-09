Patagonia chilena se consolida como destino mundial para el trail running extremo

Chile ha experimentado un notable crecimiento en la oferta de eventos de running, que abarca desde carreras urbanas hasta trail running y ultramaratones. Destaca especialmente el auge del trail running, impulsado por la diversa geografía del país, que brinda escenarios naturales perfectos para esta modalidad.

Por eso, correr en Torres del Paine es mucho más que una competencia: es una experiencia física y emocional única en uno de los paisajes más salvajes del mundo. Entre glaciares, lagos turquesa, vientos implacables y montañas emblemáticas, dos eventos internacionales reúnen a corredores de todas partes. Avanzar entre montañas nevadas, vastos pastizales y lagos de tonalidades cambiantes convierte cada paso en una escena digna de un documental de National Geographic.

El punto de partida es el Patagonian International Marathon, que se llevará a cabo el próximo 6 de septiembre. Stjepan Pavicic, creador de esta actividad, destaca que “correr en este lugar de singularidad mundial es una experiencia única e inolvidable. Muchos describen la sensación como estar en otro mundo, y compartir esta carrera rodeados de naturaleza y corredores de todo el mundo es un verdadero privilegio”.

Patagonia impulsa el trail running

Asimismo, el 27 de septiembre llega el turno del Ultra Paine, el primer evento de trail running en la Patagonia sur. Con distancias que van desde los 5K hasta los 50K, esta competencia ha atraído desde 2014 a corredores de más de 40 países. “Llegar hasta aquí no es fácil; demanda meses, incluso años de preparación. Pero una vez en la línea de salida, ya eres un ganador”, asegura Pavicic.

Por otro lado, las condiciones climáticas son clave. “En septiembre, puede haber sol, viento, lluvia o nieve en un mismo día. Esa imprevisibilidad obliga a los corredores a adaptarse constantemente, y es parte esencial de la experiencia”, explica Victoria Solo de Zaldívar, gerente general de Hotel del Paine.

Magallanes se consolida como epicentro del running extremo

En octubre, la temporada deportiva en la región continúa con la Del Estrecho Trail (18/10), una exigente carrera que recorre los alrededores del histórico Fuerte Bulnes, al sur de Punta Arenas. Con este evento, Magallanes reafirma su lugar como un destino de running extremo, donde cada zancada se transforma en una experiencia inolvidable.

La región ha visto un incremento en la participación de corredores internacionales, gracias a la promoción de estos eventos y la belleza incomparable de la Patagonia. Además, la infraestructura local ha mejorado, facilitando el acceso y la logística para los participantes. La comunidad de trail running en Chile continúa expandiéndose, con más corredores locales y turistas interesados en experimentar estos desafíos únicos.