Turismo Aventura: Proyecto de ley que refuerza estándares de seguridad avanza al Senado

Chile cuenta con una amplia variedad de oferta de actividades de Turismo Aventura para los distintos tipos de viajeros y preferencia de actividades.​ Son cerca de 5 mil actividades registradas a lo largo de todo Chile, por lo que contar con normas actualizadas es relevante para la seguridad tanto de los turistas como de los propios operadores.

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles, por 115 votos a favor y 10 en contra, el proyecto de ley que busca reforzar la seguridad en actividades de turismo aventura en el país (Boletín N° 17.163-03). La iniciativa, que ahora continuará su trámite en el Senado, establece medidas más estrictas para garantizar que este tipo de servicios cumplan con altos estándares de seguridad y calidad.

Uno de los principales cambios es la institucionalización del Sello R, que pasará a ser un requisito obligatorio para todos los prestadores de turismo aventura. Este sello será la acreditación oficial de que la empresa cumple con la ley y con las normas de seguridad, y deberá estar visible para que turistas y usuarios puedan identificarlo fácilmente.

Para obtenerlo, las empresas deberán someterse a una verificación realizada por un organismo especializado, que evaluará si cumplen con los estándares establecidos. Esta revisión es distinta a las fiscalizaciones que realiza Sernatur, pero ambas se complementarán: mientras la verificación técnica certifica el servicio, Sernatur podrá reforzar su labor de control con más y mejores operativos en terreno.

La ley también aumenta las sanciones para quienes no cumplan la normativa, con multas más altas y la facultad de clausurar temporal o definitivamente los servicios que no respeten las reglas. Además, se establecen plazos para implementar estas medidas: el reglamento de la ley deberá elaborarse en un máximo de 12 meses, definiendo cómo se aplicará el Sello R según el nivel de riesgo de cada actividad y con qué frecuencia se deberá renovar.

La subsecretaria de turismo, Verónica Pardo, valoró la aprobación de este proyecto de ley en la Cámara de Diputadas y Diputados, ya que “es un hito para el sector, porque por primera vez se introducen modificaciones a la Ley de Turismo con el foco puesto en la seguridad de las personas. Esta es una señal clara de que como país queremos que quienes practican turismo aventura lo hagan con la confianza de que existen estándares claros, verificables y exigibles. Además, este paso refuerza el compromiso del Estado con un turismo responsable, donde la calidad de la experiencia y la seguridad van siempre de la mano”.

Para el director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez, esta ratificación en la Cámara marca un paso decisivo pues “este avance, que ha contado con un apoyo transversal de todos los sectores, es parte de la consolidación de los esfuerzos que hemos impulsado en Sernaturdurante los últimos años para fortalecer la seguridad: desde la creación de un Programa para la Regulación de los Servicios Turísticos, la incorporación de nuevos tipos de actividades de turismo aventura al Registro Nacional, la verificación bajo requisitos de gestión de la seguridad y la actualización de normas técnicas, hasta la elaboración de la primera norma técnica de bungee”.

Con esta modificación, Chile busca no solo ofrecer experiencias únicas en turismo aventura, sino también proteger a quienes las disfrutan, asegurando que las actividades se realicen bajo condiciones confiables y reguladas.