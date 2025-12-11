Día Internacional de la Montaña: Chile y su liderazgo como destino global de aventura y naturaleza

En un país donde las montañas no son solo parte del paisaje, sino que son esenciales en la identidad cultural y geográfica, Chile celebra el Día Internacional de la Montaña con un anuncio contundente: se posiciona como uno de los líderes mundiales del turismo de aventura, sostenibilidad e innovación en torno a la cordillera. Hoy, la montaña es tanto un atractivo como un motor de desarrollo económico y un eje estratégico para el futuro del turismo.

La aceleración del sector no es casual. Bajo una articulación público–privada inédita, liderada por Transforma Turismo, Corfo, Sernatur y la Subsecretaría de Turismo, el país avanza en la implementación del Plan Nacional de Impulso al Turismo de Montaña, una agenda que integra a guías, emprendimientos locales, comunidades altoandinas y programas territoriales de Arica a Magallanes.

El dinamismo se refleja en cifras contundentes: más de 3,1 millones de turistas extranjeros ingresaron a Chile solo en el primer semestre de 2025 —un aumento del 32,6% respecto al año anterior— y más de 650 mil personas trabajan hoy en actividades turísticas. La montaña, por lejos, concentra el mayor interés de los visitantes internacionales.

“El turismo de montaña es una de las mayores oportunidades de innovación y desarrollo sostenible para Chile”, señala Marilyn Masbernat, gerenta de Transforma Turismo. “El trabajo colaborativo con los territorios permite que más comunidades y destinos puedan transformarse y competir en el escenario global”.

Territorios que se consolidan

El avance del plan nacional ya muestra resultados concretos en distintos paisajes cordilleranos. Atacama alcanzó la certificación Bronce de Green Destinations gracias al trabajo del PTI Ojos del Salado, que ha profesionalizado su oferta, activado ruedas de negocios y promovido la Cordillera de Atacama como un destino sostenible de montaña.

“Visibilizar las maravillas de nuestra montaña es fundamental para atraer visitantes y fortalecer la economía local”, destacó Rosa Román, directora regional de Corfo Atacama, cuando la Región de Atacama realizó en Santiago la presentación oficial del destino.

En la zona central, el programa Transforma Andes Santiago formó a más de 200 personas a través de la Academia de la Montaña, impulsó proyectos detonantes como el Refugio Volcán Tupungato y articuló una red robusta de empresas orientadas al turismo de aventura.

En el sur, la Ruta Lagos y Volcanes avanza en un nuevo PTI para la Reserva Nacional Mocho Choshuenco, que busca fortalecer la actividad turística y la cadena productiva asociada al territorio.

La consolidación de Chile como potencia de montaña también se sostiene en la calidad de su capital humano. Este año la Subsecretaría de Turismo, junto al INN, trabaja en la actualización de normas clave del rubro, mientras la Asociación Nacional de Guías de Montaña alcanzó el estándar UIAGM, el más alto del mundo. Paralelamente, Corfo abrió nuevos programas de formación especializada.

Este avance se vio reflejado también en el éxito de la Cumbre Mundial de Turismo Aventura (ATWS 2025), donde Transforma Turismo ejecutó un Training Camp para preparar a empresas nacionales con potencial exportador en un mercado que mueve más de 1,16 trillones de dólares.

Además, Chile volvió a destacarse globalmente al coronarse, por séptima vez, como Mejor Destino de Turismo Aventura del Mundo en los World Travel Awards. Este reconocimiento reafirma que la combinación de geografía, profesionalización y coordinación público–privada está dando frutos: el país ofrece hoy una de las ofertas de montaña más competitivas, diversas y sostenibles del planeta.

El Día Internacional de la Montaña llega así en un momento clave para Chile, no solo reafirmando su liderazgo, sino consolidando su visión de un turismo de montaña moderno, articulado y comprometido con los territorios.