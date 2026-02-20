Río Futaleufú: el paraíso del rafting y la aventura en el corazón de la Patagonia chilena

Si recorres la Carretera Austral, incluir este río en tu ruta es casi obligatorio. No solo por la adrenalina, sino también por la posibilidad de conectarte con uno de los paisajes más sobrecogedores del sur de Chile.

Un río que conquista al mundo

El Futaleufú destaca por su característico color turquesa, resultado de los sedimentos glaciares, y por su caudal intenso, que lo posiciona entre los tres mejores ríos del planeta para practicar rafting.

Sus aguas ofrecen alternativas para todos: desde tramos aptos para familias y principiantes, hasta rápidos de alta dificultad que convocan a deportistas expertos de distintos países. A esto se suma un entorno dominado por montañas, bosques y lagos, que transforma cada descenso en una experiencia tanto física como emocional.

Aunque el rafting es la actividad estrella, el Futaleufú ofrece un abanico de panoramas al aire libre para distintos perfiles de viajeros:

Rafting: Descensos por rápidos de clase IV y V. Las excursiones guiadas bordean los 110 dólares por persona.

Descensos por rápidos de clase IV y V. Las excursiones guiadas bordean los 110 dólares por persona. Kayak: Recorridos que combinan sectores tranquilos con zonas técnicas, siempre sobre aguas cristalinas.

Recorridos que combinan sectores tranquilos con zonas técnicas, siempre sobre aguas cristalinas. Pesca deportiva: Pesca con mosca en el río y en lagos cercanos, con presencia de truchas y salmón.

Pesca con mosca en el río y en lagos cercanos, con presencia de truchas y salmón. Trekking y cabalgatas: Rutas hacia cascadas y miradores en la Reserva Nacional Futaleufú , con senderos para distintos niveles.

Para una experiencia segura, se recomienda contratar operadores registrados en el Servicio Nacional de Turismo, que cuenten con equipos certificados y guías especializados.

Cuándo viajar: clima y caudal en su mejor momento

La temporada turística se extiende entre octubre y abril. Durante la primavera, el deshielo eleva el caudal, ideal para quienes buscan mayor intensidad. En verano, especialmente en enero y febrero, los días largos y temperaturas superiores a los 20 °C crean condiciones perfectas para las actividades acuáticas.

El período más concurrido va de diciembre a marzo, cuando se combinan buen clima, accesibilidad y niveles óptimos del río.

El río se ubica a unos 18 kilómetros del pueblo de Futaleufú. Desde Puerto Montt, se puede tomar una barcaza hasta Chaitén, en un trayecto de entre 10 y 12 horas, y luego continuar en bus o vehículo particular por cerca de cuatro horas.

También existen buses regulares entre Chaitén y Futaleufú, con recorridos que atraviesan ríos, lagos y bosques.

Quienes viajan en auto pueden utilizar la Carretera Austral (Ruta 7), combinando tramos pavimentados, caminos de ripio y ferris, con acceso directo al río desde el pueblo.

El Futaleufú no es solo un destino para amantes de la adrenalina: es una invitación a descubrir la Patagonia desde el agua, el bosque y la montaña, en uno de los escenarios naturales más impactantes de Chile.