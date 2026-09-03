The Loft celebra el Día del Vino con una semana de etiquetas a precio de costo

En el marco de las celebraciones del Día Nacional del Vino, The Loft anunció una inédita iniciativa para acercar la cultura vitivinícola chilena a más personas. Entre el 1 y el 6 de septiembre, el bar ubicado en el quinto piso del MUT ofrecerá una selección de vinos nacionales a precio de costo, disponibles tanto por botella como por copa.

La actividad, denominada “Semana del Vino”, contempla una carta especialmente seleccionada que incluye etiquetas de distintos valles y estilos, desde espumantes y vinos blancos hasta tintos de alta gama. Entre las opciones destacan Undurraga Terroir Hunter Cabernet Sauvignon, Gemma Brut, Casa Bauzá Presumido y Casa Marín Cipreses Sauvignon Blanc, además de referencias premium como Gandolini Las 3 Marías Cabernet Sauvignon.

La propuesta busca poner en valor el patrimonio vitivinícola del país bajo el concepto de que “el vino no es negocio, es cultura”, permitiendo a los asistentes acceder a vinos de reconocidas viñas a valores excepcionalmente bajos durante toda la semana.

La iniciativa se enmarca en el posicionamiento que The Loft ha alcanzado durante los últimos años como uno de los espacios más relevantes para la difusión de la cultura del vino en Santiago. Más que un bar, el proyecto se ha consolidado como una plataforma de encuentro entre productores, enólogos, sommeliers y consumidores, con una programación permanente de catas, lanzamientos, degustaciones y actividades orientadas a acercar el vino chileno a nuevas audiencias.

Su ubicación en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT), uno de los principales polos gastronómicos y urbanos de la capital, le ha permitido conectar el mundo del vino con la gastronomía, el turismo y las experiencias urbanas, transformándose en una vitrina para viñas consolidadas y proyectos emergentes. La amplitud de su carta, el trabajo de curaduría de etiquetas y la posibilidad de acceder a vinos por copa han contribuido a democratizar el consumo y la exploración de distintas cepas y territorios vitivinícolas del país.

Este trabajo ha sido reconocido internacionalmente. En 2026, The Loft obtuvo el Award of Excellence en los Wine Spectator Restaurant Awards, convirtiéndose en uno de los cuatro restaurantes chilenos distinguidos por la prestigiosa publicación estadounidense especializada en vinos.

El premio, otorgado por Wine Spectator desde 1981, distingue a restaurantes con programas de vinos sobresalientes, considerando la calidad, profundidad y coherencia de sus cartas, así como la experiencia que ofrecen a sus clientes. El reconocimiento posiciona a The Loft entre los establecimientos con las mejores propuestas enológicas del mundo y refuerza su papel como uno de los principales espacios de difusión de la cultura del vino en Chile.

Con esta “Semana del Vino”, The Loft reafirma ese rol como embajador de la industria vitivinícola chilena, sumándose a las actividades que cada año conmemoran el Día Nacional del Vino, fecha instaurada para reconocer el aporte histórico, cultural y económico de una actividad que forma parte de la identidad de Chile y que hoy es uno de sus principales embajadores en el mundo.

La promoción estará disponible hasta el 6 de septiembre en el quinto piso del MUT, en Las Condes, con vinos disponibles tanto por botella como por copa.