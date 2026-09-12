La vendimia en Alemania se adelanta como nunca antes

La vendimia principal en Alemania ha comenzado antes que nunca, después de que el verano excepcionalmente caluroso que vivió el país acelerara la maduración en todas sus regiones vitivinícolas, según informó el viernes el Instituto Alemán del Vino.

Este inicio récord de la vendimia continúa una tendencia observada en las últimas décadas, en la que las temperaturas más elevadas influyen tanto en el momento de maduración de la uva como en sus niveles de azúcar y acidez.

¿Dónde y cuándo comienza la vendimia?

“Ha sido el inicio de vendimia más temprano jamás registrado en todas las regiones vitivinícolas”, declaró Ernst Büscher, portavoz del instituto. “Algunos viticultores incluso acortaron sus vacaciones debido a ello”.

La recolección ya está en marcha en todas las regiones vinícolas de Alemania, desde Sajonia, en el este, hasta el lago de Constanza, en el sur.

La vendimia ya comenzó, no solo de uvas para el “Federweisser” —un vino joven parcialmente fermentado— y para vinos espumosos, sino también de las primeras uvas destinadas a vinos de alta gama.

Se prevé que la vendimia principal comience “a gran escala” durante la primera semana de septiembre.

En comparación con años recientes, la vendimia principal ha comenzado con una o dos semanas de antelación, según indicó Büscher.

“Si comparamos la situación con la de hace 30 o 40 años, el adelanto es claramente de cuatro semanas”, afirmó.

¿Por qué la vendimia es tan temprana?

El verano caluroso y seco provocó que las uvas maduraran con una rapidez inusual, haciendo que muchas variedades alcancen su madurez prácticamente al mismo tiempo.

Esto significa que también se espera que la vendimia avance con rapidez y pueda concluir para finales de septiembre.

“Será una vendimia muy rápida, ya que casi todas las variedades están madurando simultáneamente”, señaló Büscher.

A lo largo de los años, el cambio climático ha aportado ciertas ventajas a la industria vitivinícola alemana. Las condiciones más cálidas han permitido a los viticultores experimentar con variedades de uva mejor adaptadas a climas más cálidos y han hecho posible el cultivo de la vid en nuevas zonas.

Sin embargo, los períodos de calor y sequía, cada vez más largos y frecuentes, también plantean desafíos.

Los viticultores vigilan atentamente tanto los niveles de azúcar como los de acidez. Dejar las uvas en la cepa demasiado tiempo en condiciones de calor puede elevar los niveles de azúcar, dando lugar a vinos más potentes y con mayor contenido alcohólico.

Las altas temperaturas también pueden reducir la acidez de la fruta, responsable de la frescura característica de muchos vinos blancos alemanes.

¿Cómo será la añada de 2026?

Los viticultores están satisfechos con la calidad de las uvas recolectadas hasta el momento.

“Las uvas siguen estando muy sanas”, señaló Büscher, añadiendo que esto apunta a la obtención de vinos blancos aromáticos. Los productores también prevén vinos tintos de color intenso.

No obstante, se espera que la cosecha total se sitúe por debajo de la media, ya que las condiciones de sequía han dado lugar a uvas de menor tamaño de lo habitual.

Unas precipitaciones significativas en las próximas semanas podrían acelerar aún más la vendimia.