De la viña al barrio: Festival La Copa Rota trae a productores de vino independiente a Barrio Yungay

El vino independiente vuelve a encontrarse con la ciudad. El próximo sábado 3 de octubre se realizará la VIII edición de La Copa Rota, festival que desde 2023 ha convertido a Casona Compañía, en pleno Barrio Yungay, en punto de encuentro para conocer y degustar vinos elaborados por pequeños productores de distintos territorios de Chile.

La nueva versión reunirá a 18 viñas independientes, familiares y de baja producción, cuyos vinos podrán degustarse de manera ilimitada y adquirirse directamente a sus productores. La jornada se desarrollará entre las 12:00 y las 21:00 horas y contempla además música en vivo, actividades vinculadas al mundo del vino, gastronomía, descorche gratuito en restaurantes asociados del barrio y estacionamiento sin costo. El festival mantiene también su carácter familiar y pet friendly.

El vino independiente como punto de encuentro

Los organizadores comentan que esta iniciativa busca conectar vino, territorio, cultura y vida de barrio. “La Copa Rota nació en Barrio Yungay con la intención de crear un espacio de encuentro, difusión y conocimiento de viñas independientes, familiares y de baja producción, que muchas veces no tienen la misma visibilidad que las grandes marcas. Nos motivó reunir el vino con la cultura, el patrimonio y la vida de barrio”, cuenta Carlos Olivares, productor ejecutivo del festival y director de Casona Compañía.

La primera edición se realizó en marzo de 2023 y fue presentada como una alternativa urbana en el sector poniente de Santiago a las tradicionales celebraciones de vendimia. Ese mismo año tuvo una segunda versión, mientras que en 2024 el festival ya convocaba a más de 18 productores y sumaba con fuerza música, gastronomía, recorridos patrimoniales y actividades culturales a la experiencia vitivinícola.

“El festival ha crecido de manera muy orgánica. Comenzó como un encuentro más pequeño y, con cada nueva versión, se han incorporado más viñas, actividades, alianzas y público. También hemos visto cómo se ha formado una comunidad en torno al festival. Muchas personas han participado en varias ediciones y esperan cada nueva fecha. Se ha convertido en un festival icónico de Santiago Poniente, donde no existían eventos de este tipo”, agrega Olivares.

Un festival que se extiende por Barrio Yungay

La elección del lugar tampoco es casual. Casona Compañía es un espacio dedicado a las industrias creativas, ubicado en el corazón del Barrio Yungay, en una construcción patrimonial de 600 m² que alberga exposiciones, ferias, shows y distintas iniciativas culturales. Su azotea y patio se han convertido además en escenarios habituales para encuentros abiertos a la comunidad.

En ese contexto, La Copa Rota ha ido construyendo un vínculo con el entorno: además de realizarse en uno de los barrios patrimoniales más reconocibles de Santiago, el festival ha incorporado recorridos por sus murales y alianzas con restaurantes y emprendimientos del sector, extendiendo la experiencia más allá de la Casona.

“La respuesta de los vecinos de Barrio Yungay ha sido especialmente importante. Hemos generado colaboraciones con restaurantes, emprendimientos y organizaciones del sector, haciendo que el festival se extienda más allá de Casona Compañía”, explica Carlos. Esta relación con el entorno es parte fundamental de la identidad del festival. Así, para esta octava edición, el desafío es continuar consolidando ese punto de encuentro.

La VIII edición de La Copa Rota se realizará el sábado 3 de octubre, de 12:00 a 21:00 horas, en Casona Compañía, Compañía de Jesús 2820, Barrio Yungay. La entrada contempla la copa oficial del festival y degustaciones ilimitadas de los vinos participantes. Las entradas se encuentran disponibles a través de PortalDisc.