Viña Aquitania, el viñedo boutique que BTS visitó durante su paso por Chile

Entre las postales que dejó la estadía de BTS en Chile hubo una que se alejó de los escenarios y las multitudes del Estadio Nacional. En una serie de fotografías publicadas este martes 20 de octubre, V (Kim Taehyung) apareció caminando entre parras, recorriendo una sala de barricas y disfrutando de una jornada ligada al vino chileno.

El lugar era Viña Aquitania, una bodega boutique ubicada en Peñalolén, al pie de la Cordillera de los Andes y en pleno Valle del Maipo Alto. En las fotografías compartidas por el artista también aparece una botella de Lazuli Cabernet Sauvignon, el vino ícono de la casa, lo que rápidamente permitió a seguidores de BTS identificar el lugar.

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V no fue el único integrante del grupo que durante su paso por Santiago se acercó al mundo del vino. En el segundo de los tres conciertos realizados en el Estadio Nacional, J-Hope contó al público que había visitado un viñedo en la capital y probado vino. “Probé un buen vino, tal vez por eso estoy más empapado del ambiente de hoy”, relató durante el espectáculo del 16 de octubre.

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La coincidencia puso inesperadamente el foco sobre uno de los destinos de enoturismo más particulares de la capital: una viña que permite pasar del paisaje urbano de Santiago a un escenario de parras, barricas y cordillera sin abandonar la ciudad.

Una viña con raíces francesas en Peñalolén

La historia de Aquitania comenzó lejos de Chile. En 1984, los agrónomos y enólogos franceses Bruno Prats y Paul Pontallier, ambos vinculados a la tradición vitivinícola de Burdeos, comenzaron a buscar en Chile un terroir donde desarrollar un proyecto propio.

Para ello se asociaron con el agrónomo y enólogo chileno de ascendencia francesa Felipe de Solminihac. Tras varios años de búsqueda, en 1990 adquirieron 18 hectáreas en Peñalolén, en el sector de Quebrada de Macul, a los pies de la cordillera y dentro de una de las zonas históricas del Cabernet Sauvignon del Valle del Maipo.

Las primeras plantaciones fueron precisamente de Cabernet Sauvignon de origen bordelés. La bodega terminó de construirse en 1993 y, en 2002, se incorporó al proyecto el agrónomo francés Ghislain de Montgolfier, proveniente de la región de Champagne. Hoy, la segunda generación de las familias fundadoras participa también en el desarrollo de la viña.

El origen francés sigue presente incluso en su nombre: Aquitania hace referencia a la región del sudoeste de Francia —Aquitaine— de donde provienen parte de sus fundadores y sus familias.

Un viñedo dentro de Santiago

Uno de los principales atractivos de Aquitania es su ubicación. La viña se encuentra en Avenida Consistorial 5090, Peñalolén, en el piedemonte de la Cordillera de los Andes. Desde distintos puntos del recinto se observa el cordón montañoso que rodea Santiago, mientras las hileras de parras se extienden prácticamente hasta encontrarse con la ciudad.

Es esa cercanía la que distingue su propuesta enoturística. A diferencia de otros recorridos por los valles vitivinícolas de Chile, aquí no es necesario realizar un viaje de varias horas: la experiencia puede incorporarse fácilmente a una estadía en Santiago.

Desde la estación Quilín de la Línea 4 del Metro, por ejemplo, la propia viña indica que se puede continuar en taxi o aplicación de transporte durante aproximadamente diez minutos. También existe una alternativa en transporte público mediante el recorrido D17.

El territorio del Cabernet Sauvignon

Aquitania define su viñedo de Peñalolén como parte del Maipo Andes, una zona especialmente asociada al Cabernet Sauvignon chileno.

Su ubicación en el piedemonte expone las parras a las brisas frías que descienden desde la cordillera y a importantes variaciones de temperatura entre el día y la noche, condiciones que influyen en la maduración de la uva y en el carácter de los vinos. La propia bodega destaca en sus Cabernet Sauvignon aromas frescos, especiados y mentolados asociados a este entorno cordillerano.

El proyecto, sin embargo, no se limita al Maipo. Aquitania también desarrolla vinos con uvas provenientes del Valle de Malleco, en el sur de Chile, donde ha trabajado especialmente con variedades como Chardonnay, Pinot Noir y Sauvignon Blanc. La combinación de ambos territorios —Maipo Andes y Malleco— forma actualmente parte central de la identidad de la viña.

Lazuli, el vino que apareció con V

Entre las imágenes difundidas por V destacó una botella de Lazuli Cabernet Sauvignon, el único vino que Aquitania clasifica dentro de su categoría Ícono.

Es elaborado a partir de los mejores cuarteles del viñedo de Peñalolén y está pensado como un vino de guarda. La cosecha 2022 se comercializa actualmente en la tienda de la propia viña a $110.990, aunque también existen añadas anteriores y formatos especiales cuyos precios varían.

La aparición de Lazuli en una publicación de un integrante de una de las agrupaciones musicales con mayor alcance global convirtió en pocas horas una etiqueta conocida principalmente por consumidores de vino en un objeto de curiosidad para miles de seguidores de BTS.

Y abrió también una puerta menos habitual hacia el enoturismo chileno: descubrir el lugar detrás de aquella botella.

De las parras a la sala de barricas

La experiencia turística de Aquitania busca justamente mostrar ese proceso. Los recorridos comienzan en el mirador de la viña, desde donde se obtiene una vista panorámica sobre los viñedos y la cordillera. Luego se baja hacia las plantaciones para conocer las características del terreno y el estado de las vides según la época del año.

El circuito continúa por la bodega de vinificación, la sala de estanques y la sala de barricas. Aunque las instalaciones incorporan tecnología moderna, la viña conserva algunos procedimientos artesanales, entre ellos el etiquetado manual de las botellas.

El recorrido termina con una degustación. Actualmente existen dos experiencias principales. El Tour Aquitania Premium, publicado a $40.000 por persona, permite conocer la bodega boutique y degustar vinos de la casa. El Tour Aquitania Ícono, de $60.000, profundiza en etiquetas de mayor gama procedentes del Maipo Andes y Malleco e incluye una selección de quesos y frutos secos.

Aquitania no es una de las grandes bodegas turísticas del país, y precisamente ahí está parte de su atractivo. La producción se plantea en cantidades limitadas y el recorrido permite observar en una escala relativamente cercana distintas etapas del proceso vitivinícola. No se trata solo de entrar a una sala de degustación, sino de caminar por el viñedo, entender el origen de las uvas y recorrer los espacios donde los vinos son fermentados y posteriormente criados, sin siquiera salir de Santiago.