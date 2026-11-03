Rosé Pinot Noir: características de un vino fresco y versátil para disfrutar durante la primavera

Hay vinos que encuentran en determinadas estaciones del año el escenario ideal para expresar sus características. El rosé es uno de ellos: fresco, ligero y versátil en la mesa, se convierte en una alternativa para acompañar los días más cálidos de la primavera. En ese contexto, el Botanic Series Rosé Pinot Noir 2026, de Casas del Bosque, propone acercarse a esta variedad a través de una expresión marcada por la frescura y los aromas frutales.

Elaborado a partir de uvas provenientes de viñedos situados a solo 18 kilómetros del océano Pacífico, en el sector más frío y occidental del Valle de Casablanca, este vino presenta un perfil fresco y seco, con acidez equilibrada y notas aromáticas de frutilla, pomelo, sandía, pera y flores. En boca, destaca por una textura envolvente que entrega estructura sin sacrificar su carácter refrescante.

“El Rosé Pinot Noir tiene una versatilidad que lo convierte en un vino especialmente atractivo para la primavera. Buscamos que esta cosecha exprese el carácter de nuestro sector más frío de Casablanca, con frescura, una acidez equilibrada y una expresión frutal que permita disfrutarlo tanto solo como acompañando distintas preparaciones”, destaca Alberto Guolo, Director Técnico de Viña Casas del Bosque.

Versatilidad y frescura en la mesa

Por sus características, el Rosé Pinot Noir se adapta a diferentes momentos de consumo, desde un aperitivo hasta un almuerzo al aire libre. Su perfil permite acompañar preparaciones frescas y livianas, como ensaladas, pescados y mariscos, además de explorar combinaciones gastronómicas más elaboradas.

Entre las alternativas de maridaje se encuentran los pescados ahumados, las ensaladas con queso fresco de cabra, la tempura de vegetales, el sushi y la pasta fredda. Una de las combinaciones destacadas es el tortelloni relleno de jaiba, preparación en la que la acidez y frescura del vino complementan la delicadeza y los sabores marinos del plato.

Para apreciar mejor sus cualidades, se recomienda servirlo entre 8 y 10 °C, temperatura que favorece la expresión de sus aromas y permite conservar su frescura y textura.

El sello costero del Valle de Casablanca

Las características de este vino están estrechamente vinculadas con su origen. Las uvas utilizadas en su elaboración provienen de suelos graníticos rojos, ricos en hierro, ubicados en un sector marcado por la influencia del océano Pacífico.

En esta zona, el clima frío y la amplitud térmica generan condiciones que favorecen una maduración pausada de las uvas, contribuyendo a preservar su acidez natural y expresión frutal. Estos elementos forman parte de la identidad del Rosé Pinot Noir y de su perfil enológico.

Elaborado por primera vez en 2018, este vino integra Botanic Series, una línea que busca rendir homenaje a la naturaleza del Valle de Casablanca. Su cosecha 2025 recibió 90 puntos de Wine Enthusiast, reconocimiento que se suma a la trayectoria de esta etiqueta como una propuesta de carácter gastronómico y versátil.

Así, el Rosé Pinot Noir refleja el potencial de los vinos de Casas del Bosque y las particularidades de un territorio donde la influencia marítima y las condiciones climáticas favorecen expresiones caracterizadas por la frescura, la acidez y los aromas frutales. Atributos que lo posicionan como una alternativa para disfrutar durante la temporada primaveral.