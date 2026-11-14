The 50 Best Vineyards: Chile busca consolidarse como potencia mundial del vino y la gastronomía

Chile se encuentra ante una oportunidad histórica para fortalecer su posicionamiento internacional. La realización de The 50 Best Vineyards, certamen que reconoce las mejores experiencias enoturísticas del mundo, permitirá poner en valor no solo la calidad de los vinos nacionales, sino también la extraordinaria diversidad natural, cultural y gastronómica que distingue al país.

La llegada de The 50 Best Vineyards a Chile permitirá reunir a referentes de la industria vitivinícola, especialistas en turismo, medios de comunicación, representantes de la gastronomía y actores internacionales vinculados a la hospitalidad.

El evento (incorporar cifras de quienes asistirán, dias de realización y ceremonia en don Melchor) constituye una plataforma para ampliar la mirada sobre Chile: pasar de ser reconocido por la excelencia de los productos que exporta a ser valorado como un destino que invita a descubrir sus territorios, sus sabores, sus tradiciones y su gente.

El vino como puerta de entrada a Chile

Reconocido internacionalmente por su industria vitivinícola, Chile cuenta con atributos que le permiten aspirar a convertirse en uno de los grandes destinos enogastronómicos del mundo. Su particular geografía, que se extiende desde el desierto de Atacama hasta la Patagonia, entre la cordillera de los Andes y el océano Pacífico, ofrece una diversidad de paisajes, productos, culturas y experiencias difícil de encontrar en otros lugares del planeta.

Durante décadas, la industria vitivinícola chilena ha construido una sólida reputación internacional, posicionando sus vinos en los mercados más exigentes del mundo. Desde las viñas históricas del Valle del Maipo hasta los viñedos de Casablanca y Colchagua, pasando por las cepas patrimoniales del Itata y Biobío, Chile posee una riqueza vitivinícola que combina innovación, tradición, diversidad de terroirs y una historia que, en algunos territorios, se remonta a varios siglos.

La oportunidad que abre The 50 Best Vineyards es precisamente conectar ese prestigio internacional con la posibilidad de recorrer los valles, conocer a sus protagonistas y descubrir las múltiples experiencias que existen alrededor del vino. Por eso la agenda incluye que expertos, comunicadores y referentes del mundo del vino conozca tres regiones del país, con metropolitana, ohiggins y biobio.

Una gastronomía que mira el mar

A la riqueza vitivinícola se suma uno de los grandes atributos diferenciadores de Chile: su extensa costa y la extraordinaria diversidad de productos que ofrece el océano Pacífico.

La gastronomía chilena vive un proceso de renovación y redescubrimiento de sus raíces, en el que los productos del mar, las cocinas regionales, los pequeños productores y las tradiciones de las comunidades costeras adquieren un creciente protagonismo.

Pescados, mariscos, algas, frutas, vegetales y productos de los distintos territorios constituyen la base de una cocina que combina identidad, creatividad y una estrecha relación con la naturaleza.

La convergencia entre vinos de reconocimiento mundial y una gastronomía vinculada al Pacífico representa una de las mayores oportunidades de diferenciación de Chile en el escenario internacional.

El país cuenta con una nueva generación de cocineros, restaurantes y proyectos gastronómicos que están reinterpretando esta riqueza, poniendo en valor los productos locales y construyendo una identidad culinaria propia, capaz de dialogar con las grandes cocinas del mundo.

Cocineros chilenos y chefs invitados de brasil, argentina parte de la ruta trasandina se integraran a esta celebración para mostrar al mundo las virtudes de los productos chilenos.

Max Raide, del Grupo Liderazgo e impulsor de la llegada de The 50 Best Vineyards a Chile, plantea que el desafío es recuperar la conexión entre la industria vitivinícola y la identidad nacional, fortaleciendo el orgullo de los chilenos por sus productos, sus territorios y su hospitalidad.

Más allá de la ceremonia de premiación, el encuentro busca ser la consolidación de una agenda permanente de posicionamiento internacional.

Una estrategia que permita consolidar a Chile como referente mundial del vino, la gastronomía y la hospitalidad, fortalecer su integración con otros destinos latinoamericanos y proyectar una imagen de país capaz de trascender los ciclos políticos y económicos.