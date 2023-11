Zinedine Zidane a Lionel Messi: “Es una pena no haber podido jugar juntos”

El legendario exfutbolista francés Zinedine Zidane habló con Lionel Messi en una campaña publicitaria de la marca Adidas. En la charla repasaron sus momentos en el campo de juego y lo que se vive con tantos años de carrera. Aunque lo que más se ha destacado en redes sociales es la admiración que ambos sienten por el otro.

El campeón del mundo en Francia 1998 le dijo al astro argentino: “¿Un poco de magia ahí me puedes dar? Es una pena no haber podido jugar juntos”; mientras que el trasandino le respondió: “Te admiro muchísimo. No tuvimos la suerte de jugar juntos, sí de enfrentarnos un poquito. Siempre el respeto y admiración por todo lo que hiciste y seguís haciendo”.