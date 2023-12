Arjona se despidió de su carrera musical en Santiago: “Me siento desvinculado de la industria”

Ricardo Arjona recientemente comunicó su decisión de retirarse de la escena musical. Esta noticia la compartió a través de un mensaje en sus plataformas de redes sociales, tras su última presentación en el Estadio Bicentenario de La Florida. El sábado por la noche, confirmó que sería el cierre de su tour Blanco y Negro.

Arjona, en su perfil de Instagram, extendió su gratitud hacia sus seguidores por el apoyo continuo y habló sobre su condición física actual. Reveló que para mantenerse activo en sus presentaciones finales, necesitó recibir seis infiltraciones en su columna en los últimos dos meses.

El cantautor guatemalteco enfatizó: “Es momento de retirarme para buscar un propósito más grande. Si no logro encontrarlo, optaré por no regresar. Siempre he sentido una enorme gratitud hacia la vida y mis seguidores, pero me siento desvinculado de la industria musical; siempre he sido más apegado a lo terrenal en mi viaje artístico”, explicó.

Para concluir, Arjona agradeció profundamente a todos aquellos que asistieron a sus conciertos, enfrentando diversas dificultades para hacerlo. “Soy Ricardo, mis amigos me llaman SECO. Hoy, más feliz y completo que nunca, y a pesar de un problema de salud que pronto se resolverá, les digo adiós y gracias con todo mi corazón”, finalizó.