Ciudadano venezolano se queja de la falta de espíritu navideño: “Cero navidad en Chile”

Un ciudadano extranjero residente en Chile expresó su sorpresa en redes sociales, señalando la escasa manifestación del espíritu navideño en el país.

Este joven proveniente de Venezuela, compartió en su cuenta de TikTok un video donde plantea: “Gente, yo no sé si es en todo Chile o solamente por acá donde yo vivo, pero si yo no veo los estados de la gente de mi país yo no me doy cuenta que estoy en Navidad”.

En el video, intenta evidenciar la ausencia de decoraciones navideñas en su entorno diciendo: “Por aquí no se ve nada de Navidad, absolutamente nada, cero Navidad en Chile”.

Junto con su video, el joven publicó el mensaje: “¿Dónde veo la navidad en Chile?”. Su publicación desencadenó diversas respuestas de usuarios chilenos. Algunos respondieron con críticas a su observación, mencionando diferencias culturales, mientras que otros reaccionaron con comentarios hostiles.