“Estoy choreado de interrupciones constantes”: el tenso round al aire entre Checho Irane y Pepe Auth

Una batalla campal se armó en el ring radiofónico de Radio Agricultura. En el último episodio del programa “Conectados”, Sergio “Checho” Hirane y Pepe Auth se enfrentaron con golpes verbales que dejaron boquiabierto al diputado y jefe de la bancada de la UDI, Guillermo Ramírez.

Todo empezó cuando Hirane sacó a relucir su teoría sobre el Gobierno, señalando que con la presencia del Partido Comunista y del Frente Amplio en La Moneda “se le acerca cada vez más el Muro de Berlín”. Ante esto, Auth no tardó en responder.

“Es una paradoja porque ahora ya no existe el Muro de Berlín“, le retrucó el exdiputado, enrostrándole al presentador que estaba actuando como si el mencionado muro aún existiera.

“¿Tú crees que el mamarracho que nos querían proponer no es comunismo, no es comunismo puro? Contéstame con palabras, no risitas”, le replicó enérgicamente el humorista y militar en reserva.

El enfrentamiento llegó a su punto máximo cuando Auth expresó su descontento con la dinámica del programa, anunciando un “descanso prolongado” debido a “representar un modelo diferente de sociedad”.

“Como yo represento un modelo distinto de sociedad y como no se puede poner de acuerdos, porque son modelos alternativos y no hay posibilidad de acuerdo, francamente yo creo que mi ciclo de participación de 10 años en este programa va a tomar un reposo largo“, señaló Pepe Auth.

Hirane, en respuesta, defendió la libertad de las decisiones individuales, lamentando la salida de Auth, aunque visiblemente incómodo. “Nadie te tiene amarrado acá. Yo lo lamento, porque en otras oportunidades también cuando no te has sentido cómodo te has levantado del programa. Yo nunca me ido del programa”, le reprochó.

En este sentido, el exdiputado manifestó su frustración por interrupciones constantes de parte de “Checho” y una persistente sensación de incomodidad. “Ya estoy choreado de interrupciones constantes, de siempre tiene las última palabra, de que cuando estás complicado te vas a comerciales. Me siento incómodo”.

A pesar de las disculpas de Hirane, Auth dejó claro que su decisión venía gestándose por un tiempo debido a un cansancio acumulado. Mira ese momento a continuación.