Tiktoker estadounidense residente en Chile elogia nuestro sistema electoral: “EE.UU, toma nota”

La ciudadana estadounidense Sam Westphal, actualmente residente en Chile, ha expresado su admiración por el sistema electoral chileno, aportando además algunas sugerencias para mejorar el sistema electoral de Estados Unidos.

Westphal, quien experimentó por primera vez el proceso electoral en el país durante el Plebiscito Constitucional del pasado 17 de diciembre, reconoció que, aunque sería inapropiado comparar directamente ambos sistemas debido a diferencias en población y otros factores, identificó varias prácticas chilenas que serían beneficiosas en Norteamérica.

Entre sus observaciones, destacó la obligatoriedad del voto en Chile. “Al principio no me gustaba, pero ahora sí. Me gusta que la gente tenga una obligación con su país, con su deber cívico. Si no votas eres multado”, afirmó.

Asimismo, le llamó la atención la “Ley Seca” que prohíbe la venta de alcohol durante las elecciones, así como la declaración de feriado irrenunciable para el día de votación.

“Muchas tiendas están cerradas. Hay un número reducido de negocios que puede abrir, pero tienes que votar. Amé eso. Estados Unidos, toma nota”, indicó.

Sin embargo, lo que más le impresionó fue el conteo manual de votos realizado al cierre de las mesas de votación y la transparencia de las urnas. “Estaba súper confundida con eso. Yo estaba como ‘¿cómo mierd… pretenden contar millones de votos a mano?’, pero ahora entiendo. No vas a tener lo que pasó con Trump en Estados Unidos, puedes ver los votos. Y también televisan algunas mesas contando los votos. Es tan interesante”, concluyó Westphal.