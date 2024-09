SpaceX hace historia con la primera caminata espacial privada: “parece como un mundo perfecto”

Después de las 07:50 horas de Chile este jueves, el mundo fue testigo de la primera caminata espacial privada realizada desde una cápsula Dragon de SpaceX. La misión Polaris Dawn logró que sus pasajeros espaciales salieran de la cápsula, permitiéndoles estar en contacto directo con el espacio mientras el planeta Tierra se veía de fondo.

Watch Dragon’s first spacewalk with the @PolarisProgram’s Polaris Dawn crew https://t.co/svdJRkGN7K

— SpaceX (@SpaceX) September 12, 2024