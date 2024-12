Fernando Farías responde al video viral que generó preocupación sobre su estado de salud

Esta semana se volvió viral un video del actor Fernando Farías, en el que se le observa caminando por las calles de Villa Lo Errázuriz, en la comuna de Maipú. El video rápidamente captó la atención en las redes sociales y generó preocupación entre los usuarios.

Varios internautas comenzaron a especular sobre su estado de salud, incluso sugiriendo que podría estar “olvidado y solo”. Sin embargo, Farías salió al paso de los rumores y aclaró que esa “no es la realidad”.

“Está bien el video, pero no es la realidad. Camino despacito porque me caí y me pegué en el coxis. Entonces me cuesta caminar, porque me duele, pero sigo manejándome bien”, dijo.

“Yo generalmente camino firme, y erguido, como si estuviera desfilando”, planteó el actor.

Asimismo, reflexionó: “Ya tengo 93 años, y bueno, todos llegamos a viejos, y tengo ganas de llegar a viejo para saber cómo es la cosa”.

Sus seguidores también habían mencionado que Farias se merece un homenaje por sus años en la actuación.

“Gracias por preocuparse, pero estoy caminando bien y cada vez mejor. La vida es linda, a pesar de la edad, lo sigue siendo”, concluyó.