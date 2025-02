Una más de Donald Trump: presidente ordena volver al uso de bombillas de plástico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promete firmar un decreto que anula las prohibiciones a las bombillas de plástico, tirando por la borda el trabajo de la administración de Joe Biden por eliminar gradualmente el plástico de un solo uso.

Esta nueva orden ejecutiva se suma a una clara postura ante los compromisos ambientales que tiene Trump, quien en uno de los primeros actos de su segundo mandato, eliminó al país norteamericano del acuerdo climático de París y ordenó desregulaciones como parte de una agenda de perforación petrolera.

“Firmaré una orden ejecutiva la próxima semana para poner fin al ridículo impulso de Biden a las pajitas de papel, que no funcionan. ¡Volver al plástico!”, escribió el presidente en las redes sociales.

“Quieren prohibir las pajitas. ¿Alguien ha probado esas pajitas de papel? No funcionan demasiado bien”, dijo durante un acto de campaña en las elecciones de 2020 contra Biden. “Se desintegra a medida que la bebes, y si tienes una corbata bonita como esta corbata, no tienes otra opción”, expresó.

Bajo el mandato de Biden, el Departamento de Interior ordenó en 2022 la eliminación progresiva para 2032 de todos los productos de plástico de un solo uso -como bombillas, envases de alimentos, bebidas y botellas- en todos los ámbitos federales, incluidos los parques nacionales.

El Departamento de Interior estaba cumpliendo una orden ejecutiva de Biden que pedía a los departamentos y agencias federales que minimizaran los residuos y optaran por los productos reciclados. Trump anuló la orden de Biden -que Biden bautizó como “Catalizar las industrias de energía limpia y el empleo a través de la sostenibilidad federal”.

Pres. Trump signed an executive order on Monday moving to reverse a federal push away from plastic straws, saying that paper straws “don’t work.”

“It’s a ridiculous situation,” Trump said. “We’re going back to plastic straws.”

Follow live updates: https://t.co/19FVLFZbHO pic.twitter.com/q2qBEuKHZg

— ABC News (@ABC) February 10, 2025