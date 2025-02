Gala de Viña 2025: Entre elogios, desastres y largas esperas

En una noche marcada por contrastes, la Gala del Festival de Viña 2025 desató opiniones encontradas entre los protagonistas del evento. Mientras desde la organización se destacó una evaluación positiva, otras voces del ambiente televisivo denunciaron un verdadero caos tras bambalinas.

El director televisivo del Festival, Álex Hernández, entregó una valoración optimista en conversación con Meganoticias. “La evaluación en general es muy buena. La Gala tenía algunas innovaciones, como el cambio de lugar, la forma de hacerla, toda la parte del backstage que la fuimos mostrando. Se le dio mucha más comodidad a la gente invitada, tanto invitada para pasar por la alfombra como invitados también que estaban en el público”, afirmó Hernández, destacando además que “cualquier cosa que se haga con (Tonka Tomicic), la van a criticar” y atribuyendo las polémicas sobre empujones a “envidias”.

No obstante, el ambiente detrás de escena fue otra cara de la moneda. La ex figura de TVN, Ivette Vergara, no dudó en denunciar la falta de organización y el maltrato hacia los invitados. “Quiero ser súper honesta, en términos de producción esta gala fue un desastre, la verdad es que la falta de respeto con la gente, tal como han dicho en varios medios, la espera”, declaró en una entrevista, enfatizando las duras condiciones: “Estuve parada más de dos horas con un vestido que pesaba entre 10 y 12 kilos. Además, hubo cosas tras bambalinas, en ese espacio tan pequeñito donde se cayó una chica, empujaron a otra, hubo gente llorando”, dijo refiriéndose a la entrada caótica que tuvo Tonka Tomicic y su equipo.

Tonka Tomicic aclara que llegó a la gala y que fue producción y no ella, la que la hizo pasar altiro. Muestra pruebas en su Instagram #muchogustomega #tudia13 #ContigoCHV pic.twitter.com/S1uiqYWxmz — Emiliano Maglio 🇨🇱🇮🇹 (@Lettus_Maglio) February 22, 2025

La conductora agregó con tono indignado: “Tú dices todo el esfuerzo, ¿para qué? Para terminar desmayada, para que se corriera el vestido porque te empujaron”. Además, recordó haber advertido a la producción: “Yo avisé (…) Yo voy con un vestido de casi 12 kilos, dame un rango, pero más de dos horas. Y lo dije, mandé un WhatsApp a la producción: ‘oye por favor, el vestido, ya no puedo respirar’”.

Por su parte, la periodista Karen Paola también criticó duramente el manejo del evento. “Nos tuvieron horas, no he comido en todo el día”, declaró, evidenciando el descontento entre aquellos que debieron soportar largas esperas sin atención adecuada. Revisa su reacción a continuación:

#GalaXMega NUESTRA KAREN PAOLA se descargó por la mala producción de la gala, hubo gente 4 horas de pie, sin comer, empujándose y hasta llorando. Pésima producción po mega pic.twitter.com/U2etlqMZtj — Felipe (@FeliAroca) February 22, 2025

La influencer @Lauriturri mostró cómo era la larga fila de espera. El evento tuvo una transmisión en vivo de seis horas.