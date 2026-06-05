Presidente Kast recibe en La Moneda al embajador de EE. UU. en cita protocolar

El Presidente José Antonio Kast recibió este viernes en el Palacio de La Moneda al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, en una reunión protocolar centrada en asuntos económicos y estratégicos de la relación bilateral.

En la cita también participó el canciller Francisco Pérez Mackenna. Judd no entregó declaraciones a la prensa durante su llegada a la casa de gobierno.

El encuentro ocurre en un contexto de sintonía política entre Kast y el representante estadounidense. Tras la primera Cuenta Pública del Mandatario, Judd difundió un mensaje de apoyo en redes sociales, donde destacó las prioridades expuestas por el Presidente en materia de orden, seguridad, confianza y oportunidades.

En esa misma publicación, el embajador sostuvo que Chile y Estados Unidos comparten valores, desafíos y una ruta de colaboración en seguridad, combate al crimen organizado, crecimiento económico, empleo e inversión.