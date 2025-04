Met Gala 2025: conoce la fecha y cuál es la temática de este año

La Met Gala 2025 está cada vez más cerca y, como cada año, promete reunir a grandes personalidades del mundo del espectáculo.

Este evento, que combina moda, arte y filantropía, tiene como objetivo recaudar fondos para el Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte. Para esta edición, ya se ha anunciado que Colman Domingo, Lewis Hamilton, A$AP Rocky, Pharrell Williams y Anna Wintour asumirán el rol de anfitriones, mientras que LeBron James participará como presidente honorario.

Detalles de la Met Gala 2025

Este lunes 5 de mayo, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York será nuevamente el escenario de uno de los eventos más esperados del año: la Met Gala 2025.

En esta edición, la temática elegida es “Superfine: Tailoring Black Style”, una propuesta inspirada en el libro “Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity”, escrito por Mónica L. Miller. La exposición contará con 12 secciones, cada una dedicada a una faceta del estilo dandy, tales como: Propiedad, Presencia, Distinción, Disfraz, Libertad, Campeón, Respetabilidad, Jook, Herencia, Belleza, Cool y Cosmopolitanismo, según detalló Vogue.

El código de vestimenta para este año será “A medida para ti”, con lo que se busca resaltar la originalidad y el ingenio sartorial de los invitados.

Aunque aún no se ha revelado la lista oficial de asistentes, se espera la participación de unas 400 celebridades. Nombres como Rihanna, Zendaya, Cara Delevingne, el clan Kardashian y Jennifer López suelen estar entre los más esperados.

La ceremonia será transmitida en vivo a través de las redes sociales de Vogue, y comenzará alrededor de las 18:00 horas en horario de Chile.