Final feliz para chofer despedido por viajar con su perro: será acreditado y podrá trabajar de nuevo

La historia de Antonio, conductor del sistema RED, y su inseparable compañero Coky, terminó con un desenlace favorable tras una situación difícil que vivieron a comienzos de mayo, cuando fue despedido de su trabajo. Antonio solía realizar sus turnos acompañado de su perro de apoyo emocional, hasta que repentinamente fue desvinculado.

“Hoy mi papá y yo al llegar al trabajo nos hacen saber que estamos despedidos de forma inmediata, sin carta, ni aviso de ningún tipo, sin comunicarnos el porqué de ello”, denunció a través de una red social vinculada a su mascota.

“Más tarde lo llama uno de los sindicalistas porque investigó de forma interna, para así entender la situación y darnos alguna explicación. Él averiguó que nos desvinculan por mí, yo Coky, un perrito de ayuda emocional”, añadió en la misma publicación, que generó numerosas muestras de apoyo.

La historia de Coky y Antonio se había hecho conocida meses antes mediante un video en TikTok, en el que se relataba cómo el perro había comenzado a acompañarlo luego de un traumático asalto. “Por el estrés agudo, laboral severo, no podía salir a la calle, tenía depresión. Yo sufrí asalto, me quitaron la máquina con pistola, me apuñalaron”, relató Antonio en ese entonces.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Coky Lobos Yañez (@coky_metropol_b19)

Un desenlace positivo para Coky y Antonio

Al final, la historia tuvo un giro positivo. Antonio compartió que su perro recibirá la certificación necesaria para poder acompañarlo mientras trabaja.

“Será con papeles legales y tenemos que viajar a Valparaíso. Gracias a Dios es una certificación completa como un perro de asistencia legal. Nos llamó un adiestrador para adiestrarlo y entregar la documentación que faltaba”, comentó, y añadió que gracias a la difusión de su caso, ya había recibido algunas ofertas laborales.