Lollapalooza Chile 2026 regresa al Parque O’Higgins y anuncia venta de entradas
Lollapalooza Chile 2026 vuelve al Parque O’Higgins y comenzará la ventade entradas el 12 de agosto. Habrá descuentos y precios desde $168.000.
Lollapalooza Chile ya se alista para su edición 2026 y ha dado a conocer los primeros detalles sobre la venta de entradas para el esperado festival.
Tras cuatro años realizándose en el Parque Bicentenario de Cerrillos, el evento musical regresará al Parque O’Higgins. La venta de tickets comenzará el próximo martes 12 de agosto al mediodía, a través de Ticketmaster.
Aunque aún no se ha revelado el line up oficial, se anticipa que artistas de renombre internacional participarán en esta versión, varios de ellos presentes recientemente en la edición de Chicago.
Precios para Lollapalooza Chile 2026 – Pase 3 Días General:
Early Bird: $168.000
Preventa 1: $264.000
Preventa 2: $280.000
Preventa 3: Por confirmar
Venta general: Por confirmar
Pase 3 Días Lolla Lounge (acceso preferencial al Parque O’Higgins y al sector Lolla Lounge, además de todos los beneficios del Pase General):
Preventa 1: $588.000
Preventa 2: $694.400
Venta general: $795.200
Pase 3 Días Lolla Platinum (acceso preferencial al recinto y al sector Platinum, además de los beneficios de los otros dos pases):
Preventa 1: $952.000
-
Preventa 2: $1.075.200
Venta general: $1.187.200
Pase Diario General:
Preventa 1: $164.700
Preventa 2: Por confirmar
Venta general: Por confirmar
Además, los clientes del banco y del centro comercial auspiciadores del evento podrán acceder a un 20% de descuento en la compra de entradas.
