Lollapalooza Chile 2026 revela su line up: Revisa los artistas que estarán en el Parque O’Higgins

El festival Lollapalooza Chile anunció este jueves el esperado line-up oficial de su edición 2026.

La nueva edición del festival incluye a reconocidos artistas como Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Deftones, Skrillex, Lorde, Lewis Capaldi y la banda chilena Los Bunkers, quienes encabezarán tres jornadas de música en vivo.

La nueva edición del festival volverá al Parque O’Higgins los días 13, 14 y 15 de marzo de 2026.

El lineup ofrece una propuesta diversa que combina pop, rock, rap, electrónica, indie y música latinoamericana.

Entre los artistas confirmados destacan Interpol, Peggy Gou, Kygo, Addison Rae, Tom Morello, Marina, Djo, Orishas, TV Girl, Chappell Roan, Bandalos Chinos, Gepe, Manuel García, 31 Minutos, Gondwana, The Warning, Guitarricadelafuente, Rubio, Como Asesinar a Felipes, 3BallMTY, Claudio Valenzuela Trío y Cristóbal Briceño y Grupo Crisis.

Además, el festival incorporará nuevas propuestas emergentes, entre ellas Judeline, Akriila, Hamdi, Yami Safdie, Nafta, Joaquina, Bad Nerves, Katteyes, Drink The Sea, Aerobica, Chicarica, Los Borne, Consequence of Energy y Tikitiklip.

La edición 2026 también reunirá a bandas icónicas chilenas como Quilapayún, Gondwana, De Saloon, 31 Minutos, Cristóbal Briceño y Grupo Crisis.

Revisa el line up completo a continuación:

