Banco Ripley tendrá que pagar 7 millones de pesos por acoso de cobranza indebida

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Banco Ripley deberá pagar $7 millones a clienta acosada con cobros indebidos, tras fallo que acreditó daño económico y moral.

La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la sentencia que obliga a Banco Ripley a pagar una millonaria indemnización a una clienta que sufrió hostigamiento por el cobro de una deuda inexistente.

De acuerdo con el fallo, la mujer fue acosada desde 2017 mediante llamados y mensajes de cobranza por una supuesta deuda del año 2006. Ese mismo año, había obtenido un recurso de protección favorable, en el que el tribunal ordenó a la empresa cesar las gestiones, compromiso que la compañía asumió, pero que no cumplió.

Las comunicaciones continuaron en 2018 y 2019, incluso durante fines de semana, lo que provocó graves consecuencias en la salud de la afectada. El tribunal detalló que la situación le generó “angustia, ansiedad, crisis de llanto e insomnio”.

La demandante declaró que llegó a sentir temor al responder llamadas de números desconocidos, lo que derivó en la pérdida de oportunidades laborales en su trabajo como guía de turismo.

El fallo determinó que Banco Ripley deberá pagar una indemnización total de 7 millones de pesos: 2 millones por daño económico y 5 millones por daño moral. “En relación al daño moral, este se ha identificado como el dolor y afección de la demandante por los ilícitos ya comprobados”, precisa la resolución.

Para establecer la sentencia, el tribunal consideró antecedentes, testimonios de colegas y profesionales de la salud que confirmaron el impacto en la vida de la afectada. La demanda original solicitaba $32 millones por concepto de gastos legales, terapia psicológica y daño moral.

