En vivo: dónde ver el lanzamiento del iPhone 17 y las novedades en Apple Watch y AirPods

Apple presenta este martes 9 de septiembre su nueva generación de iPhone 17, la cual llegaría en cuatro modelos, según adelantaron distintos reportes.

Desde la sede de Cupertino, en California, la compañía transmitirá un evento pregrabado en el que mostrará las principales novedades no solo de sus teléfonos, sino también de otros dispositivos de su ecosistema.

Nueva familia iPhone 17

Los equipos que se darán a conocer durante la jornada serían:

iPhone 17

iPhone 17 Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

Otras novedades de hardware

Además de los iPhone, se espera la presentación de la nueva generación de relojes inteligentes:

Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra 3

Apple Watch SE 3 (versión más accesible)

En el área de audio, la marca renovaría sus auriculares premium con la llegada de los AirPods Pro 3.

Software

La compañía también liberaría la versión final de iOS 26, que destaca por un renovado diseño visual denominado Liquid Glass.

Evento en vivo

El Apple Event arrancará a las 14:00 horas en Chile y podrá seguirse en línea, con todas las novedades de la compañía.