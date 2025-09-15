Hombre ciego recupera la vista gracias a cirugía que implanta diente en el ojo

Brent Chapman, un hombre de 34 años de North Vancouver, Canadá, volvió a ver después de dos décadas ciego gracias a una cirugía extremadamente rara y poco conocida: la implantación de uno de sus propios dientes en el ojo para restaurar su visión. Esta intervención, llamada osteo-odonto-queratoprótesis, combina odontología con oftalmología para ofrecer esperanza a quienes han perdido la vista por daño severo en la córnea.

La historia de Brent comenzó a los 13 años, cuando una reacción alérgica grave al ibuprofeno le causó una enfermedad llamada Síndrome de Stevens-Johnson, que lo dejó en coma y le dañó irreversiblemente los ojos. Durante 20 años intentó vivir con esa discapacidad, sometiéndose a múltiples procedimientos e incluso 10 trasplantes de córnea fallidos que solo le devolvían la visión temporalmente.

¿Cómo funciona esta cirugía surrealista?

El procedimiento consta de dos etapas. Primero, se extrae uno de los dientes caninos del paciente, que es moldeado y perforado para alojar un lente de plástico. Luego, ese “ojo protésico” se implanta en la mejilla durante tres meses para que crezca tejido y vasos sanguíneos alrededor y pueda ser aceptado por el cuerpo. Finalmente, se implanta en el ojo dañado, sustituyendo la córnea.

La emoción de ver después de 20 años

Tras la cirugía, Brent pudo ver movimientos con claridad casi inmediata y, luego de algunos meses, alcanzó una visión funcional de 20/30, que le permitió leer, caminar sin bastón y volver a jugar básquetbol. En una entrevista exclusiva con TODAY.com, Brent confesó que al principio la idea le pareció “una locura, como ciencia ficción”, pero los resultados lo convencieron. El momento más conmovedor fue cuando hizo contacto visual con su cirujano, el Dr. Greg Moloney, quien también destacó la incredulidad que genera esta cirugía en la mayoría de las personas.

¿Por qué usar un diente?

El diente es un tejido duro, resistente y biocompatible con el cuerpo del paciente, lo que evita el rechazo inmunológico que sufren otros implantes. Funciona como un “puente” para sostener el lente óptico y permitir que la luz llegue a la retina, logrando una visión restaurada en casos donde los métodos tradicionales fallan.

Un procedimiento poco común con un futuro prometedor

Aunque se desarrolló en los años 60 y solo se ha realizado en unos pocos cientos de casos en el mundo, la cirugía de “diente en el ojo” está ganando atención y promete cambiar la vida de pacientes con ceguera corneal severa. En Canadá, Brent es uno de los primeros en beneficiarse de esta técnica pionera que ya está revolucionando el campo de la oftalmología.

Los próximos pasos y la esperanza para otros pacientes

Brent Chapman ya puede disfrutar de su vida con una visión recuperada, planea retomar actividades normales y valorar los pequeños detalles que antes no podía ver. Su caso abre la puerta para que más personas que sufren daños corneales severos puedan tener una segunda oportunidad para ver el mundo.