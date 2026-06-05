Trabajadoras del Ministerio de la Mujer descartan maltrato de ministra Marín

Trabajadoras del Ministerio de la Mujer salieron a respaldar a la ministra Judith Marín, luego de denuncias por supuestos maltratos de la secretaria de Estado y de su equipo asesor hacia personal de la cartera. En un video difundido este viernes y al que tuvo acceso El Mostrador, aseguraron que “no hemos sido testigos de maltrato por parte de la ministra ni de sus asesores”.

Las denuncias apuntaban a presuntas amenazas de despidos, emplazamientos a Chile Vamos y un quiebre total con la Subsecretaría de la Mujer. Frente a ese escenario, las funcionarias dirigieron sus críticas a la senadora oficialista Paulina Núñez (RN), a quien pidieron que “no invente conflictos donde no los hay”.

“Usar este ministerio pequeño, que tanto ha costado levantar, solo lo expone y lo pone en un riesgo que no permitiremos”, señalaron las trabajadoras, quienes remarcaron que no han sufrido ni presenciado agresiones de parte de Marín o de sus asesores.

En su declaración, sí reconocieron la existencia de problemas internos, pero los atribuyeron a la gestión administrativa. “Lo que sí hay conflicto, y lo hemos señalado reiteradamente, es un deterioro en la gestión interna (…) con un liderazgo instalado bajo la responsabilidad de la subsecretaría”, afirmaron.

Las funcionarias cerraron el mensaje llamando a que el décimo aniversario del ministerio no sea “una celebración vacía”, sino una conmemoración orientada a reconstruir confianzas, generar equipo y reconocer avances.

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