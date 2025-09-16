Fallece a los 89 años Robert Redford, leyenda de Hollywood y el cine independiente

Robert Redford, la legendaria estrella de Hollywood, director ganador de un Óscar y ferviente defensor del cine independiente, falleció este martes 16 de septiembre de 2025 a los 89 años.

Su deceso ocurrió mientras dormía en su hogar en las montañas fuera de Provo, Utah, “el lugar que amaba, rodeado de aquellos que amaba”, según confirmó un comunicado de su representante, Cindi Berger, directora ejecutiva de la firma de publicidad Rogers & Cowan PMK. No se proporcionó una causa específica de su muerte.

Redford, quien se retiró de la actuación en 2018, construyó una prolífica carrera como uno de los actores más emblemáticos del cine. Saltó al estrellato con papeles en clásicos absolutos como “Butch Cassidy and the Sundance Kid” (1969), “The Sting” (1973), “Todos los hombres del presidente” (1976) y “Memorias de África” (1985). También trabajó con las principales actrices de su tiempo, incluyendo a Jane Fonda en “Barefoot in the Park” (1967), Barbra Streisand en “The Way We Were” (1973) y Meryl Streep en “Out of Africa” (1985).

Con un desdén por el enfoque simplista de Hollywood, Redford transitó hacia la dirección en 1980 con “Ordinary People”, filme por el que ganó el Óscar al Mejor Director. Sus películas, conocidas por abordar temas de peso cultural como el duelo y la corrupción política, a menudo ayudaron a Estados Unidos a comprenderse a sí mismo.

Su legado se extiende más allá de la pantalla. En 1981 fundó el Instituto Sundance, una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a cineastas independientes. Bajo su dirección, revitalizó un festival de cine en 1984 que se convertiría en el icónico Festival de Cine de Sundance en Park City, Utah.

A lo largo de su vida, Redford recibió numerosas distinciones, incluyendo el Óscar honorífico por su trayectoria en 2002. Fue considerado un sex symbol para varias generaciones y dejó un legado imborrable en la historia del cine como actor, director y activista.