Por primera vez en su historia: confirman a Chile como sede del Masters de Valorant 2026

Riot Games anunció que Santiago será la sede del primer Masters de Valorant en 2026, hito que marca la llegada de un torneo internacional de esta disciplina a Latinoamérica por primera vez en su historia.

La noticia se dio a conocer durante el Champions de París, en medio de la atención global hacia el competitivo del shooter táctico.

El Masters es uno de los tres torneos internacionales más importantes del calendario del Valorant Champions Tour (VCT). Hasta ahora, el único antecedente regional había sido el LOCK//IN de São Paulo en 2024, pero con el anuncio Chile se convierte en el primer país hispanohablante en recibir una cita de esta envergadura.

La capital chilena será la primera parada internacional del circuito, mientras que la segunda se disputará en Londres, Inglaterra, y el cierre de la temporada será en Shanghái, China, con el Champions 2026.

La confirmación representa un impulso para la escena local, donde Valorant cuenta con una activa comunidad y referentes como Kingg, Melser y Keznit, que han dado visibilidad a Chile en el plano competitivo.

Aunque Riot aún no detalla el recinto ni la fecha exacta del torneo, la expectativa entre fanáticos y jugadores ya comenzó a crecer.