No dejó títere con cabeza: 31 Minutos se burla de Trump y su política migratoria en su Tiny Desk

El popular programa chileno 31 Minutos debutó este lunes en el Tiny Desk de la National Public Radio (NPR) con un show que mezcló música, sátira y crítica política.

Durante la sesión, que incluyó siete canciones, el grupo utilizó su característico humor para aludir a las campañas antiinmigrantes que afectan a la comunidad latina en Estados Unidos.

“Soy Tulio Triviño y esta es la primera vez en Washington de 31 Minutos, que es exactamente el tiempo en que expiran nuestras visas de trabajo”, ironizó el conductor al abrir el espectáculo. “Así que me apuro en presentar a los latinos, urbanos, emergentes, hip, hop, hermanos brothers, que Bailan sin César”, añadió.

El tono político se reforzó con la aparición intermitente de un cocodrilo de gorro rojo y cabello rubio, clara referencia al lema “Make America Great Again” de Donald Trump. “Es solo un amable señor que se quiere asegurar de que volvamos sanos y salvos a casa”, comentó con sarcasmo Juan Carlos Bodoque, antes de interpretar Objeción Denegada, introducida con una parodia de Better Call Saul.

En otro momento, el personaje Juan Pablo Sopa entonó: “Alza la mano si se te venció la (visa) Waiver / Alza la mano si tú eres ilegal”, reforzando el tono migratorio del espectáculo, grabado en los estudios de NPR en Washington.

El cierre mantuvo la ironía: mientras el “cocodrilo MAGA” reaparecía, Tulio Triviño se despidió con su habitual humor: “Eso ha sido 31 Minutos. Fue un placer, un honor, y… ¡ya nos vamos al avión!”.